Robert Jarni, nekadašnji elitni hrvatski nogometaš, brzonogi lijevi bek hrvatske nogometne reprezentacije i Hajduka, Betisa, Torina, Juventusa, Barija, Reala iz Madrida i Panathinaikosa, prokomentirao je za Net.hr dolazak Gennara Gattusa na klupu Splitskih Bilih. Jarni prvo nije ni znao da je dolazak Gattusa na klupu Hajduka i službeno obznanjen na Poljudu.

"Ne bih ništa komentirao dok stvar nije službena. Oprezan sam, a to što svi živi mediji pišu da je njegov dolazak gotova stvar i da je on novi trener Hajduka, mogu pisati što hoće. Pisali su sve i svašta, pa se nikad nije dogodilo", rekao nam je Robert Jarni kojem smo objasnili da je HNK Hajduk dolazak Gattusa objavio na svojim službenim kanalima. Nije čovjek znao i ne treba mu zamjeriti. Zauzet je nekim drugim stvarima.

"A je, službeno je... onda OK. Pucajte", govori Robert Jarni i prelazi na komentiranje Gattusovog dolaska u Hajduk...

"Gattuso je trener koji ima svoje ideje, metode i pristup. Bio je u klubovima gdje je bila dosta velika fokusiranost igrača, ako gledamo njihov karakter. Prema tome, Gattuso zna s igračima, zvijezdama, nogometašima svih kvaliteta, veličina, ugleda i mogućnosti. Gattuso zna s igračima bez obzira na godine. Jednostavno, treba sad pričekati dok se ne odigra prva utakmica. Da se malo pogleda, da se vidi, da nešto saznamo konkretnije, vidimo opipljivije. Gattusu neće biti lako, sigurno, ali nadajmo se najboljem", priča Robert Jarni i nastavlja:

Foto: Profimedia

"Morate znati jedno. Igrači Hajduka ne trebaju se snaći pod novim trenerom, nego ga trebaju slijediti, a ne trener njih", tvrdi Robert Jarni kojem smo skrenuli pažnju na to kako u prošlosti, u nedavno završenoj HNL-ovoj sezoni - recimo, treneri koji su vodili Hajduk nisu imali autoritet u svlačionici te su karizmom i autoritetom bili manji od pojedinih igrača kluba.

"Jesu, događalo se to, ali je li netko iznad trenera, misli li da je iznad, da je veći, to ovisi od čovjeka do čovjeka."

Slaže li se Robert Jarni da će Gattuso uvesti red u svlačionici Hajduka?

"Naravno, bez daljnjega. Svi smo živi i znali i onda to hoće reći da se svašta može dogoditi. Vjerujem u najbolje. Ako počnem s nekim poslom i počnem s negativnim mislima, nije dobro. Samo pozitiva. Neće se vidjeti za dan-dva je li što promijenio. Trebat će bar dva - tri tjedna. pa ćemo sve vidjeti".

I za kraj, pitali smo Roberta Jarnija kako gleda na otkaz na izborničkoj klupi U17 kadetske Hrvatske i je li pogriješio što je kazao da će navijati za Betis protiv Dinama, što ga je i koštalo posla u HNS-u naposljetku?

"Prošlo svršeno vrijeme. Ne želim komentirati nešto što je iza mene. To je završena priča, daleka, a ja gledam prema budućnosti. Nećemo se osvrtati na nešto što je iza nas. Ja uvijek gledam samo naprijed", zaključio je Robert Jarni.