Gennaro Gattuso novi je trener HNK Hajduk. Odjeknula je ova vijest poput bombe i prodrmala od Marjana i Mosora, pa do Svetog Roka. Gattuso je bivši slavni nogometaš koji je osvojio puno toga i u svoje vrijeme bio jedan od najboljih na svojoj poziciji defenzivnog veznjaka, pit bulla koji razbija suparničku igru, uzima loptu, radi presing. Grizao je Gattuso kao igrač na travnjaku, a isto to sad očekuje od svojih igrača. Bio je igrač koji je na terenu donosio, ne puno, nego ključnu prevagu.

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Ništa manje. Gattuso je poznat kao čvrst i strog trener s kojim nema zezancije i koji ima i uživa apsolutni autoritet u svlačionici. Milan, Napoli, Fiorentina, Valencia, Marseille veliki su klubovi čiji su igrači, zvijezde, itekako morale slušati šefa. Samir Toplak, poznati nogometni trener i nekadašnji nogometaš, odličan komentator nogometnih zbivanja, za Net.hr je prokomentirao Gattusov dolazak na klupu splitskih bilih. Je li ga dolazak ovakve legende i jakog trenerskog imena na klupu Hajduka iznenadila i kako gleda na to da strani mediji naveliko pišu o tome?

"Logično da svi živi pišu o Gattusovom dolasku na klupu Hajduka, pa to je jaka stvar. Gennaro Gattuso ogromno je nogometno ime. Mislim da je to najbolja stvar za Hajduk da su dobili jednog takvog trenera, s takvim gardom i karakterom. Čovjek ne pada i on neće pasti pod nikakav pritisak. Njega ništa ne zanima. Nikakvi lobiji, zvijezde, ne impresioniraju ga nikakve veličine, on ne ferma nikog. Gattuso će biti čvrsta ruka. Čuo sam da pola toga u svlačionici Hajduka nije štimalo. Gattuso će uvesti red u svlačionicu Bijelih", rekao je Samir Toplak i dodao:

Foto: Profimedia

"Imam samo jednu rečenicu za sve to - tko će to platiti?", nasmijao se Samir Toplak i nastavio:

"Gattuso je trener koji ima svoj način i metode rada. Igrači Hajduka moraju znati da, ili će se prilagoditi ili ih neće biti. Kraj priče. Za mene je Gattusov dolazak u Hajduk TOP potez. Vidjet ćemo što budućnost nosi. Do sad su mnogi igrači u svlačionici bili veći od trenera, ali to sad nije slučaj. Gattuso je veći on najvećeg. To je velika razlika. S Gattusom nemam zezancije i to će vrlo brzo shvatiti u svlačionici Hajduka", zaključio je Samir Toplak.

