Gennaro Gattuso novi je trener Hajduka. Vijest je objavio splitski klub na svojim stranicama, a karizmatični Talijan navodno je potpisao ugovor do 2026. godine.

Vijest o dolasku Gattusa na klupu Bijelih izazvala je i puno komentara na društvenim mrežama.

"E sad da vidimo tko neće trenirati", "Medijska histerija 3 mjeseca pa otkaz", "Prvo svima u ekipi podijeliti šamare da znaju s kim imaju posla, a zatim upoznavanje i pružanje ruke", "Bit će batina. To se traži. Bravo Kale", "Da išta valja vodio bi Milan ili bar Barcelonu", "Treba mu dat podršku! Kakve su nas sve budale vodile on je Guardiola za njih. Čovjek je vodio Milan, Napoli, Valenciju, Marseile. A dosadašnji Karoglani i Ivankovići - Zmijavce i juniore Širokog! Plačemo za Jurićem kojem je vrh karijere Torino i Verona, a ovaj nam ne valja", "Pola će ih sad tražiti odlazak iz kluba, Livaja vjv ide iz Hajduka", "Kao trener taktičar vrlo loš, ali će ekipu fizički spremiti i dotjerati na razinu na kojoj treba biti. Jedva čekam njegove reakcije i izjave na suđenje Bela, Jovića i sličnih međugorskih pijuna", "Mislim da je i sad spremniji od 90% prve momčadi i da može zauzeti sredinu terena bez problema", "Kale je očito tija luđaka i dovea ga je", "Koliko vremena će trebati da se on i Livaja potuku?", samo su neke od brojnih reakcija navijača.

