Gattuso otkrio da se seli u slučaju neuspjeha: 'Već živim prilično daleko'
Gattuso i reprezentacija Italije nisu u bajnoj situaciji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Bivši trener Hajduka, a sada izbornik reprezentacije Italije, Gennero Gattuso, rekao je da će se odseliti iz zemlje ako Azzurri ne izbore plasman na Svjetsko prvenstvo.
Talijanska reprezentacija u zahtjevnoj je situaciji, nalaze se na drugom mjestu kvalifikacijske skupine s 15 bodova, ali i puno lošijom gol razlikom od Norveške koja je na prvom mjestu s 18 bodova.
Stoga je izgledno da će Talijani završiti u dodatnim kvalifikacijama, a Gattuso je svjestan koliko je važno da se plasiraju na SP te je tim povodom dao zanimljivu izjavu.
"Ako se Italija ne kvalificira za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", poručio je.
Talijane u kvalifikacijama očekuju još dvije utakmice. Prvo gostuju u Moldaviji, a na kraju dočekuju Norvešku i ta će utakmica odlučiti njihovu sudbinu.
