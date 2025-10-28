Franko Kovačević nakon Dalićevog poziva: 'Moja obitelj je skakala po stanu'

Na radaru izbornika Zlatka Dalića pojavio se hit napadač slovenskog Celja, Franko Kovačević. Kao najbolji strijelac Europe zaradio je pretpoziv, ali ako nastavi zabijati kao dosad, uskoro bi se mogao pojaviti među Vatrenima. Dan nakon što je došao na korak do ostvarenja sna, progovorio je za RTL.

Ako ste se ikad pitali kako izgleda trenutak koji može promijeniti nogometnu karijeru, Franko Kovačević ima odgovor.

"Bio sam doma i gledao neku utakmicu sa svojom obitelji kad me nazvao trener Riera i rekao da ću biti na pretpozivu. Normalno za mene je u tom trenutku to bio neki šok, ajmo reći. Nisam bio ni svjestan tog trenutka. Moja obitelj je skakala po stanu, bili su stvarno presretni i normalno i ja sam bio preponosan."

A ima i zašto biti. Jer statistika potencijalnog reprezentativca ove sezone je prilično impresivna.Ako gledamo sva natjecanja, Kovačević je odigrao 20 utakmica i zabio 22 pogotka. Od toga je 10 potpisao u slovenskom prvenstvu te pet u Konferencijskoj ligi, čiji je najbolji strijelac nakon dva odigrana kola. Upisao je i 2 asistencije. U prosjeku pogodak zabija svakih 67 minuta, a realizacija velikih prilika mu je na 50 posto. Uz to je najbolji strijelac Europe. Iza sebe je ostavio Kanea, Mbappea i Haalanda. Izbornik Zlatko Dalić to nije mogao ignorirati pa je Kovačević s pretpozivom na korak do ostvarenja sna.

"Za svakog nogometaša kojeg zove reprezentacija, to je nešto najljepše na svijetu. To je poseban osjećaj kad možeš prezentirati svoju državu i borit se za nju."

Njegova priča pomalo je filmska. Promijenio je čak 12 klubova na tri kontinenta. Sa 16-godina Carlo Ancelotti zvao ga je u Bayern, Hajduk ga je nakon 10 utakmica Rudešu prodao za 300 tisuća eura. Igrao je za drugu momčad Hoffenheima u kojem ga je dočekao Andrej Karamrić. Nogometnu sreću tražio je i u američkom MLS-u pa čak i u dalekoj Južnoj Koreji.Luku Modrića prvi put je susreo još prije 20 godina. Ovo su 6-godišnji Franko i njegov brat Fabio u Zadru s Modrićem koji je bio tek na početku velike karijere. Uskoro bi mogli postati suigrači.

"To je pretpoziv, još to nije poziv. Znate mene, ja se teško zadovoljavam, ja sam uvijek gladan i želim više. Dat ću sve od sebe da možda jednog dana to pretvorim i u poziv. I to je to, nastavljam raditi i boriti se."

Proteklog ljeta ovaj 26-godišnjak skrasio se u Celju i eksplodirao. Pretpoziv Zlatka Dalića kruna je sezone iz snova za Franka Kovačevića. A nismo ni na polovini nogometne sezone.