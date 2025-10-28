Ponajbolji je strijelac Europe, dobio je Dalićev pretpoziv, a sada mu se sprema transfer iz snova

Franko Kovačević igra sezonu iz snova. Za slovensko Celje zabija kao na traci i jedan je od najboljih strijelaca Europe. Time je zaslužio i pretpoziv izbornika Dalića u hrvatsku reprezentaciju, a uskoro bi mogao i ostvariti veliki transfer.

Naime, španjolski mediji pišu kako se Franko Kovačević našao na radaru Seville. "Sevilla pomno prati njegov napredak i vidi ga kao potencijalno strateško pojačanje za jačanje svog napada. Interes proizlazi iz potrebe za dovođenjem obećavajućeg napadača", piše Fichajes.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

Španjolci pišu kako skauti Seville pomno prate Kovačevića i dosje je sastavljen te bi ponuda na slovensku adresu mogla stići već na zimu. Prema Transfermarktu Kovačević vrijedi 700 tisuća eura, ali sigurno će Sevilla morati iskrcati puno više jer Kovačević zabija kao na traci, a ugovor s Celjem vrijedi do 2028. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić objavio novi popis: Na pretpozivu i neka potpuno nova imena