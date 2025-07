Traženi napadač Vatrenih nije putovao s ekipom na prvo kolo, već se zna kamo odlazi

Belgijsko prvenstvo počelo je u petak navečer susretom Royal Antwerpa i Union St.Gilloisea. Franjo Ivanović član je gostujuće ekipe, ali to neće još dugo trajati.

Naime, Ivanović nije putovao u Antwerpen na utakmicu i to je apsolutno potvrdilo priče o njegovu odlasku iz kluba u skupocjenom transferu. Belgijski i portugalski insajderi pišu da je u procesu finaliziranje transfera u lisabonsku Benficu, a iznos koji će portugalski klub platiti bit će 25 milijuna eura.

🚨 🟡🔵 EXCL - Franjo Ivanović absent today for the 1st matchday of #JPL! The Croatian did not travel as his transfer to Benfica is being finalized.



💰Union St. Gilloise & SL Benfica are currently negotiating a deal worth over €25M, including bonuses.#Transfers #JPL #RUSG #USG pic.twitter.com/HcT5wYG7QF