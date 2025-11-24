Dinamo putuje u Lille, a Francuzi već upozoravaju na veliku snagu Modrih

Dinamo je upisao dvije pobjede prošloga tjedna i najavio buđenje momčadi. Nakon slabije forme prije reprezentacijske pauze, čini se da su timski sastanci i pauza urodili plodom jer Dinamo je upisao dvije pobjede, nad Karlovcem u Kupu i Varaždinom u prvenstvu pritom zabivši 10 golova.

Dinamu u četvrtak slijedi europska utakmica s Lilleom u gostima. Francuski Oeust-France već je počeo s najavom te utakmice, a upozoravaju na razbuđeni Dinamo. "Momčad Marija Kovačevića nije na vrhu lige (HNL), već je nakon četrnaest kola druga iza Hajduka. To je dijelom posljedica nedosljednih rezultata posljednjih tjedana", pišu Francuzi.

Ipak upozoravaju da je Dinamo imao dobar tjedan i da su nišanske sprave namještene. "Uvjerljiva pobjeda od 7-0 u nacionalnom kupu protiv Karlovca i tri teško osvojena boda protiv Varaždina (3-1) u HNL-u prošli vikend. LOSC je upozoren: suočit će se s momčadi koja vrvi napadačkim samopouzdanjem i koja se vratila na pravi put nakon nekoliko izazovnijih tjedana", zaključuje francuski medij koji se bavi Lilleom.

Lille je za vikend pobijedio Paris FC 4:2 i četvrti su na ljestvici Ligue 1 nakon 13 kola. U Europskoj ligi su upisali dvije pobjede i dva poraza i nalaze se bod iza Dinama na ljestvici.

