Prošli put srušio Dinamo, a sada srušio 'rekord' HNL-a i propušta susret protiv Modrih

Naime, španjolskom veznjaku Ikeru Pozu žuti kartoni "leže", pa ih je tako skupio osam. To znači da je, zbog pravila HNL-a, Iker Pozo postao prvi kojemu je uspjelo dvaput ove sezone biti suspendiran zbog akumuliranih žutih kartona, javlja Sportklub.

Tako će bivši nogometaš Šibenika nakon Osijeka propustiti i susret s Dinamom, a njegov je "uspjeh" još impresivniji kada znamo da je od ove sezone za suspenziju potrebno četiri žuta, umjesto tri koliko je prije bilo potrebno. Suspenzije su dosad odrađivali Adrion Pajaziti, Rokas Pukštas, Josip Mišić, Stjepan Lončar i dr., ali jedino je Pozu to uspjelo dvaput. Susret Dinama i Gorice na rasporedu je u ponedjeljak, 1. 12., u 18 sati. IInače, u prošlom susretu ta dva kluba Gorica je pobijedila 2:1, a Iker Pozo je postigao prvi pogodak i započeo Dinamovu krizu.