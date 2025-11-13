Mbappe slomio Ukrajinu, Fracuzi osigurali SP. Portugalci doživjeli šok u Irskoj

Aktualni svjetski doprvaci, nogometaši Francuske potvrdili su plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, oni su u predzadnjem, 5. kolu skupine D na Parku prinčeva svladali Ukrajinu sa 4-0 i tako osigurali prvo mjesto.

Francusku je u vodstvo doveo Mbappe (55-11m) iz kaznenog udarca, na 2-0 je povisio Olise (76), zatim je Mbappe (83) zabio svoj drugi gol, a konačni rezultat postavio je Ekitike (88).

Kolo prije kraja Francuska je osigurala prvo mjesto sa 13 bodova, šest više od drugog Islanda i treće Ukrajine. Upravo će Ukrajina i Island u međusobnom dvoboju u nedjelju u Varšavi odlučivati o drugom mjestu koje vodi u dodatne kvalifikacije koje će se igrati u ožujku.

Francuska je tako postala 29. reprezentacija koja je i teoretski osigurala nastup na SP. Još ranije plasman su osigurali SAD, Kanada i Meksiko kao domaćini, Novi Zeland kao predstavnik Oceanije, Japan, Iran, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, Katar i Saudijska Arabija iz Azije, Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj iz Južne Amerike, Maroko, Tunis, Egipat, Alžir, Gana, Zelenortski otoci, Južnoafrička Republika, Obala Bjelokosti i Senegal iz Afrike te Engleska kao prva europska reprezentacija, a veliku priliku pridružiti im se već u petak imat će i Hrvatska kojoj je dovoljan i bod iz utakmice protiv Farskih otoka u Rijeci.

Cristiano tragičar

Priliku osigurati nastup na SP u četvrtak imao je i Portugal, za to mu je trebala pobjeda protiv Irske u Dublinu, ali susret je završio 2-0 pobjedom domaćina. Irski junak bio je Trey Parrott koji je zabio oba gola, prvog u 17., a drugog u 45. minuti. Portugal je zadnjih pola sata bio i s igračem manje jer je zbog udaranja suparnika laktom isključen Cristiano Ronaldo.

Kolo prije kraja natjecanja u skupini F Portugal je vodeći sa 10 bodova, druga je Mađarska s osam, a treća Irska sa sedam, dok je na dnu Armenija s tri boda. Novu priliku za osiguranje odlaska na SP Portugal će imati u nedjelju kada će u Portu ugostiti Armeniju, dok će istovremeno Mađarska i Irska igrati u Budimpešti susret koji će najvjerojatnije biti borba za drugo mjesto.

Nadomak plasmana na SP su i nogometaši Norveške još jednom uvjerljivom pobjedom u skupini I, oni su u Oslu je sa 4-1 bili bolji od Estonije. Po dva gola za Norvešku postigli su Sorloth (50 52) i Haaland (56, 62), da bi Saarma (64) ublažio poraz Estonije.

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, tri više od druge Italije uz 17 golova bolju razliku pogodaka. To znači kako Italija u nedjelju u Milanu mora svladati Norvešku s najmanje devet golova razlike kako bi ju preskočila. Italija je u četvrtak jedva svladala Moldaviju u Kišinjevu sa 2-0. Sve do 88. minute bilo je 0-0, a onda su Mancini (88) i Esposito (90+2) ipak osigurali tri boda "azzurrima".

