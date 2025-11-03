Xabi Alonso dobio jako loše vijesti u najnezgodnijem trenutku

Real Madrid u utorak gostuje kod Liverpoola u 4. kolu lige prvaka, a dan prije utakmice trener 'Kraljevskog kluba' Xabi Alonso dobio je vrijest da u tom susretu neće moći računati na sjajnog argentinskog veznjaka Franca Mastantuonoa.

Osamnaestogodišnji Argentinac se ozlijedio i španjolski mediji ne navode koliko je ta povreda ozbiljna.

🚨🚨| JUST IN: Franco Mastantuono has suffered an injury. He has pubalgia and the recovery period is unknown for now.



[@AranchaMOBILE] pic.twitter.com/WQpc0DUe00 — CentreGoals. (@centregoals) November 3, 2025

No, to nije jedina loša vijst koja je stigla Alonsu.

Španjolski mediji pišu i da Trent Alexander-Arnold nije u idealnom stanju i pitanje je koliko će moći igrati protiv Liverpoola, kluba iz kojeg je ljetos stigao u Real.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Trent Alexander-Arnold is not fully fit yet, he is still in his recovery plan.



It is unlikely that he will start against Liverpool. Fede Valverde is expected at start at right-back.



— @TheAthleticFC pic.twitter.com/JdfODpzVu2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025

Trentov izostanak veliki je problem za Alonsa koji sada nema drugog rješenja na desnom beku jer je legendarni Dani Carvajal već duže vremena 'van stroja' zbog ozljede.

