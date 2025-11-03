UF... /

Xabi Alonso dobio jako loše vijesti u najnezgodnijem trenutku

Foto: Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia

Xabi Alonso ovo nije htio čuti prije utakmice Real Madrida u Liverpoolu

3.11.2025.
14:49
Maj Gašparac
Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia
Real Madrid u utorak gostuje kod Liverpoola u 4. kolu lige prvaka, a dan prije utakmice trener 'Kraljevskog kluba' Xabi Alonso dobio je vrijest da u tom susretu neće moći računati na sjajnog argentinskog veznjaka Franca Mastantuonoa.

Osamnaestogodišnji Argentinac se ozlijedio i španjolski mediji ne navode koliko je ta povreda ozbiljna.

No, to nije jedina loša vijst koja je stigla Alonsu.

Španjolski mediji pišu i da Trent Alexander-Arnold nije u idealnom stanju i pitanje je koliko će moći igrati protiv Liverpoola, kluba iz kojeg je ljetos stigao u Real.

Trentov izostanak veliki je problem za Alonsa koji sada nema drugog rješenja na desnom beku jer je legendarni Dani Carvajal već duže vremena 'van stroja' zbog ozljede.

Xabi Alonso dobio jako loše vijesti u najnezgodnijem trenutku