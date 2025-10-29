Alonso u problemima, izbila pobuna u svlačionici Reala?
Xabi Alonso nalazi se u ozbiljnim problemima nedugo nakon što je preuzeo Real Madrid
Xabi Alonso ovoga je ljeta preuzeo klupu Real Madrida, čija je igračka legenda. Na poziciji trenera naslijedio je Carla Ancelottija, koji je momčad napustio na kraju posljednje sezone nakon četiri godine u klubu. Sada iz Španjolske stižu vijesti da ta promjena igračima nije dobro "sjela" i da imaju zamjerke na svog novog trenera.
Alonso je jako talentirani trener koji je u Real stigao nakon sjajnog razdoblja s njemačkim Bayer Leverkusenom, u kojemu je radio fenomenalan posao i prekinuo dominaciju Bayerna osvojivši Bundesligu. U Realu mu je dobro krenulo i nakon 10 kola nalazi se na vrhu tablice La lige s pet bodova više od Barcelone, no igračima navodno smetaju njegove metode rada.
Za razliku od Ancelottija, koji je bio puno opušteniji, Alonso inzistira na mnogo većoj disciplini. Uveo je nova pravila koja se moraju slijediti, a to posebno smeta ofenzivcima koji su kod bivšeg trenera imali puno više slobode.
Igračima predstavljaju problem i treninzi koji sada izgledaju drugačije jer je Alonso maksimalno uključen u njih te pazi na svaki detalj.
Nogometaši nisu dobro reagirali na promjene i nezadovoljstvo u svlačionici navodno raste, pogotovo kod igrača koji su bili "nedodirljivi" kod Ancelottija. to se vidjelo i na primjeru Viniciusa Juniora koji je u posljednjem El Clasicu "poludio" nakon zamjene i navodno govorio da odlazi iz kluba.
Nezadovoljstvo Alonsovim pristupom raste iz dana u dan i tek treba vidjeti hoće li se smiriti ili će eskalirati.
