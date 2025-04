Kup koji to nije. Finale Kupa na dvije utakmice postoji u samo dvije zemlje u Europi

U srijedu smo doznali koje dvije ekipe će se boriti za Rabuzinovo sunce u svibnju. Nogometaši Slavena pobijedili su Osijek nakon jedanaesteraca dok je Rijeka kasnim pogotkom u odličnoj utakmici pobijedila velikog rivala Istru.

U svibnju će Slaven pokušati doći do prvog trofeja u Kupu Hrvatske, a Rijeka do svog sedmog trijumfa. Ipak, o tome neće odlučiti jedna utakmica na neutralnom terenu kako to obično biva gotovo svugdje u Europi. Ne, prvo će se Slaven i Rijeka sastati na Kušek-Apašu 14. svibnja da bi dva tjedna kasnije u Rijeci konačno dobili osvajača Kupa za sezonu 2024./25. HNS se odlučio prošle sezone vratiti sustav u kojem se finale igra na dvije utakmice.

Tako gostujuća momčad prve utakmice ima prednost da drugu utakmicu igra na svom terenu, a tu prednost ekipa je zaslužila boljim kup-koeficijentom. Od 55 članica UEFA-e, u samo dvije se finale državnoga kupa igra na dvije utakmice. To su Hrvatska i Bosna i Hercegovina. U ostale 53 članice, finale Kupa igra se na jednu utakmicu na neutralnom terenu. Tako je drama na vrhuncu, tako je to stvarno KUP sistem i tako niti jedna momčad nema prednost. Dosta logično.

Eto, našem savezu je nekako logično da se sve utakmice u Kupu igraju na jednu utakmicu na domaćem terenu momčadi sa slabijim koeficijentom sve do četvrtfinala kada o domaćinu odlučuje ždrijeb, a onda baš finalna utakmica nije utakmica nego su utakmice. Ajde, ove sezone su se bar sjetili ukinuti pravilo gola u gostima.

