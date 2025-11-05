Srbija dobila žestoku kaznu, njihov Savez odmah povukao potez koji će razbjesniti navijače

FIFA je kaznila Srbiju djelomičnim zatvaranjem stadiona u sljedećoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i s 92 tisuće eura zbog niza incidenata na utakmici protiv Albanije, koja je odigrana u listopadu u Leskovcu. Nakon što je dobio tu kaznu, srpski savez odlučio je da neće prodavati ulaznice svojim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu, protiv Engleske na Wembleyju.

Nova kazna u nizu

Disciplinska komisija FIFA-e izrekla je Nogometnom savezu Srbije novčanu kaznu u iznosu od 87.500 švicarskih franaka (približno 92.000 eura). Kao razlozi navedeni su "neprimjereno ponašanje navijača tijekom intoniranja nacionalnih himni i diskriminatorno ponašanje dijela publike tijekom utakmice".

Uz financijsku kaznu, FSS-u je naložena i mjera djelomičnog zatvaranja stadiona za iduću natjecateljsku utakmicu pod okriljem FIFA-e, a to je susret protiv Latvije u Leskovcu. Prema odluci, najmanje 25 posto kapaciteta stadiona, prvenstveno tribine iza golova, morat će biti zatvoreno za gledatelje. Ova sankcija predstavlja ozbiljan udarac kako za financije Saveza, tako i za atmosferu i podršku koju će reprezentacija imati u važnoj utakmici.

Što se događalo?

Utakmica između Srbije i Albanije, koja je završila pobjedom gostiju 0:1, od samog je početka bila obilježena napetostima. Susret je, upravo iz sigurnosnih razloga i zbog prosvjeda u glavnom gradu, premješten iz Beograda u Leskovac, no ni to nije spriječilo incidente.

Događaji koji su doveli do kazne uključuju:

Zviždanje himni: Albanska nacionalna himna je, prema izvještajima, "brutalno izviždana" od strane velikog dijela domaćih navijača.

Provokacije na terenu: Nakon što je Rey Manaj postigao pobjednički pogodak za Albaniju, gestom "dvoglavog orla" provocirao je domaće navijače, što je dodatno podiglo tenzije.

Neredi nakon utakmice: Po završetku susreta, albanski kamerman presvukao se u dres svoje reprezentacije i ušao na teren, što je shvaćeno kao provokacija i izazvalo je kaos te intervenciju osiguranja.

Uhićenja prije utakmice: Uoči samog susreta, policija je uhitila talijanskog državljanina zbog posjedovanja majice s oznakama OVK (Oslobodilačka vojska Kosova), kao i albanskog državljanina s torbama punim zabranjenih navijačkih rekvizita.

Uvertira

Utakmica protiv Albanije već je odigrana pod djelomičnim sankcijama. Naime, zbog brojnih prekršaja na prethodnoj utakmici protiv Engleske, FIFA je već bila kaznila Srbiju. Tadašnja kazna iznosila je 80.000 švicarskih franaka (oko 84.000 eura) i zatvaranje 20 posto kapaciteta stadiona.

Razlozi za tu prvu kaznu bili su vrijeđanje Kosova i Albanaca, zviždanje engleskoj himni te nasilni ispadi kriminalnih skupina bliskih vlasti. Unatoč jasnom upozorenju da će se svaki sljedeći incident još strože kažnjavati, na utakmici protiv Albanije dogodio se novi niz prekršaja.

Bez srpskih navijača u Londonu

Suočen s novom kaznom, Nogometni savez Srbije izdao je priopćenje u kojem je potvrdio sankcije i apelirao na navijače da u budućnosti pokažu više poštovanja prema protivnicima i fair-playu. Mediji u Srbiji, poput portala Kurir, prenijeli su vijest uz naslove poput "Žestoka kazna Fudbalskom savezu Srbije zbog navijača".

Imajući u vidu "dosadašnja iskustva i milijunske kazne", FSS je donio i drastičnu odluku – Savez neće organizirati prodaju ulaznica za gostujući sektor za ključnu utakmicu protiv Engleske na Wembleyju, čime se praktički odriče odgovornosti za ponašanje navijača u inozemstvu.

