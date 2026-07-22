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FIFA sprema povijesni presedan? SP 2034. mogao bi trajati u dvije godine

FIFA sprema povijesni presedan? SP 2034. mogao bi trajati u dvije godine
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Foto: Moritz Müller/Alamy/Profimedia

Konačna odluka o terminu očekuje se 2027. godine

22.7.2026.
7:27
Sportski.net
Moritz Müller/Alamy/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji moglo bi se prvi put u povijesti igrati kroz dvije kalendarske godine.

Zbog visokih ljetnih temperatura i Ramazana, FIFA razmatra da turnir počne krajem prosinca 2034. te završi u siječnju 2035., ili da se u cijelosti održi tijekom siječnja i veljače 2035.

Konačna odluka o terminu očekuje se 2027. godine jer će svaka opcija zahtijevati prilagodbu međunarodnog nogometnog kalendara. Saudijska Arabija službeno je potvrđena kao domaćin SP-a 2034., nakon Katara koji je ugostio prvenstvo 2022.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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