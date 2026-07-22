Najpoznatiji YouTuber oženio dugogodišnju djevojku na privatnom otoku milijardera

Najpoznatiji svjetski YouTuber MrBeast, pravim imenom Jimmy Donaldson (28), oženio je dugogodišnju partnericu Theu Booysen (28) na intimnoj ceremoniji održanoj na Necker Islandu, privatnom karipskom otoku milijardera Richarda Bransona. Sudbonosnom "da" prisustvovalo je 70-ak članova obitelji i najbližih prijatelja, javlja People.

Vjenčanje nije bilo jednodnevni događaj, već višednevno slavlje koje je započelo 14. srpnja i trajalo punih tjedan dana. Gosti su tijekom boravka na luksuznom privatnom resortu uživali u brojnim aktivnostima, uključujući kitesurfing, ronjenje s maskom i disalicom te druženje s lemurima i flamingima koji žive na otoku.

Par je bračne zavjete izmijenio na ceremoniji koju je vodio zaređeni svećenik i dugogodišnji obiteljski prijatelj. Booysen je zablistala u vjenčanici izrađenoj po mjeri modne kuće Nicole + Felicia Couture, dok je Donaldson nosio smoking s potpisom Ralph Laurena, doznaje spomenuti portal.

Nakon ceremonije mladenci su otvorili svadbenu proslavu prvim plesom uz pjesmu "Die With a Smile" Lady Gage i Brune Marsa. Večer se nastavila uz nastup benda uživo, a druženje se potom preselilo u glavnu kuću na otoku. Kako je otkrila Booysen, slavlje je završilo u nešto drugačijem tonu od uobičajenih holivudskih zabava – uz kartaške i društvene igre.

Uzvanici su tijekom večeri uživali u bogatom jelovniku koji je uključivao sushi, wagyu govedinu, riblje specijalitete i druga gourmet jela, dok su mladenci za svadbenu tortu odabrali tortu od mrkve, omiljeni desert mladenke.

Donaldson i Booysen upoznali su se 2022. godine tijekom njegova putovanja u Južnoafričku Republiku, gdje je, na večeri koju je organizirao zajednički prijatelj, prvi put upoznao južnoafričku influencericu i strastvenu gejmericu.