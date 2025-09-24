Nove velike promjene na Svjetskom prvenstvu: FIFA planira novo proširenje

Nove velike promjene mogle bi uskoro stići u svjetski nogomet. Prema navodima "Olea", krovna nogometna organizacija (FIFA) planira novo proširenje Svjetskog prvenstva koje bi uskoro moglo uključivati 64 reprezentacije. Navodno su spremni prihvatiti prijedlog Južnoameričke nogometne federacije CONMEBOLA i proširiti broj natjecatelja na rekordan dosad.

FIFA je već proširila broj reprezentacija na Svjetskim prvenstvima s 32 na 48 za sljedeće prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedećeg ljeta. Novi format sa 64 reprezentacije mogli bismo gledati već za pet godina kada će domaćini natjecanja biti Španjolska, Portugal i Maroko, a neke utakmice će se igrati i u Urugvaju, Paragvaju i Argentini kako bi se obilježilo 100 godina od prvog Svjetskog prvenstva u Montevideu 1930.

Kvalificirane reprezentacije podijelile bi se u 16 skupina po četiri reprezentacije, a dvije prvoplasirane reprezentacije izborile bi prolazak u nokaut-fazu. Neke grupe na prvenstvu 2030. trebale bi se igrati u Južnoj Americi, dok bi se kompletna nokaut-faza igrala u Europi i Africi. Svjetsko prvenstvo 2034. održat će se u Saudijskoj Arabiji.

