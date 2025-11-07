Mbappé, Salah i Yamal među kandidatima za FIFA-inu nagradu godine: Evo svih kandidata

FIFA je predstavila popis kandidata za najbolje nogometaše, nogometašice, trenere i vratare u obje konkurencije za 2025. godinu.

Za najboljeg nogometaša konkurira 11 imena, među njima su Dembele, Hakimi, Kane, Mbappé, Mendes, Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vitinha, Yamal. U ženskoj konkurenciji nominirano je 17 igračica, s najviše predstavnica iz Španjolske i Engleske, aktualnih svjetskih i europskih prvakinja. To su Baltimore, Bjorn, Bonmati, Bronze, Caldentey, Chawinga, Diani, Dumornay, Guijarro, Heaps, James, Kelly, Pajor, Pina, Putellas, Russo, Williamson.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za trenerske nagrade u muškoj konkurenciji natječu se Aguirre, Arteta, Enrique, Flick, Maresca, Martínez i Slot, dok su u ženskom nogometu u izboru Bompastor, Giráldez, Hines, Slegers i Wiegman.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Dodijelit će se i nagrade za najbolje vratare, najljepše golove (Puškaš i Marta nagrada) te FIFA Fan Award, a bit će proglašeni i najbolji sastavi godine u obje konkurencije.

Glasovanje navijača, medija, kapetana i izbornika počinje danas i traje do 28. studenog, dok datum svečane dodjele još nije objavljen.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi završio na tribinama: Pogledajte tko ga je pozdravio u Miamiju