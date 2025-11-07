FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
slažete li se? /

Mbappé, Salah i Yamal među kandidatima za FIFA-inu nagradu godine: Evo svih kandidata

Mbappé, Salah i Yamal među kandidatima za FIFA-inu nagradu godine: Evo svih kandidata
×
Foto: Harold Cunningham/afp/profimedia

Glasovanje navijača, medija, kapetana i izbornika počinje danas i traje do 28. studenog

7.11.2025.
14:50
Vehmir Džakmić
Harold Cunningham/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FIFA je predstavila popis kandidata za najbolje nogometaše, nogometašice, trenere i vratare u obje konkurencije za 2025. godinu.

Za najboljeg nogometaša konkurira 11 imena, među njima su Dembele, Hakimi, Kane, Mbappé, Mendes, Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vitinha, Yamal. U ženskoj konkurenciji nominirano je 17 igračica, s najviše predstavnica iz Španjolske i Engleske, aktualnih svjetskih i europskih prvakinja. To su Baltimore, Bjorn, Bonmati, Bronze, Caldentey, Chawinga, Diani, Dumornay, Guijarro, Heaps, James, Kelly, Pajor, Pina, Putellas, Russo, Williamson.

Za trenerske nagrade u muškoj konkurenciji natječu se Aguirre, Arteta, Enrique, Flick, Maresca, Martínez i Slot, dok su u ženskom nogometu u izboru Bompastor, Giráldez, Hines, Slegers i Wiegman.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Dodijelit će se i nagrade za najbolje vratare, najljepše golove (Puškaš i Marta nagrada) te FIFA Fan Award, a bit će proglašeni i najbolji sastavi godine u obje konkurencije.

Glasovanje navijača, medija, kapetana i izbornika počinje danas i traje do 28. studenog, dok datum svečane dodjele još nije objavljen.

POGLEDAJTE VIDEO: Messi završio na tribinama: Pogledajte tko ga je pozdravio u Miamiju

Ousmane DembeleLamine YamalHarry KaneKylian MbappeCole Palmer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
slažete li se? /
Mbappé, Salah i Yamal među kandidatima za FIFA-inu nagradu godine: Evo svih kandidata