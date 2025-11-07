Mbappé, Salah i Yamal među kandidatima za FIFA-inu nagradu godine: Evo svih kandidata
Glasovanje navijača, medija, kapetana i izbornika počinje danas i traje do 28. studenog
FIFA je predstavila popis kandidata za najbolje nogometaše, nogometašice, trenere i vratare u obje konkurencije za 2025. godinu.
Za najboljeg nogometaša konkurira 11 imena, među njima su Dembele, Hakimi, Kane, Mbappé, Mendes, Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vitinha, Yamal. U ženskoj konkurenciji nominirano je 17 igračica, s najviše predstavnica iz Španjolske i Engleske, aktualnih svjetskih i europskih prvakinja. To su Baltimore, Bjorn, Bonmati, Bronze, Caldentey, Chawinga, Diani, Dumornay, Guijarro, Heaps, James, Kelly, Pajor, Pina, Putellas, Russo, Williamson.
Za trenerske nagrade u muškoj konkurenciji natječu se Aguirre, Arteta, Enrique, Flick, Maresca, Martínez i Slot, dok su u ženskom nogometu u izboru Bompastor, Giráldez, Hines, Slegers i Wiegman.
Dodijelit će se i nagrade za najbolje vratare, najljepše golove (Puškaš i Marta nagrada) te FIFA Fan Award, a bit će proglašeni i najbolji sastavi godine u obje konkurencije.
Glasovanje navijača, medija, kapetana i izbornika počinje danas i traje do 28. studenog, dok datum svečane dodjele još nije objavljen.
