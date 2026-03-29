FIFA ih kaznila, ali navijači Bosne i Hercegovine našli rješenje: Evo kako će gledati utakmicu

U Zenici se nadolazeći susret protiv Italije već opisuje kao povijesni, jer među navijačima Bosne i Hercegovine vlada snažno uvjerenje da je plasman na Svjetsko prvenstvo nadohvat ruke. Stadion u ovom industrijskom gradu, udaljenom oko 70 kilometara od Sarajeva, neće biti ispunjen kao inače. Zbog FIFA-ine kazne kapacitet je znatno smanjen pa će, umjesto više od 15 tisuća gledatelja, na tribinama biti manje od devet tisuća ljudi.

Ipak, domaći navijači dosjetili su se kako nadoknaditi manjak publike. Stanari okolnih zgrada počeli su iznajmljivati balkone, terase i prozore s pogledom na teren, pretvarajući ih u improvizirane tribine. Cilj je stvoriti što glasniju atmosferu i podršku reprezentaciji iz svakog mogućeg kuta.

Talijani već imaju pozitivno iskustvo iz Zenice, u studenom 2019. ondje su slavili s uvjerljivih 3:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, koje su kasnije i osvojili. Strijelci su tada bili Belotti, Acerbi i Insigne.

Za razliku od tog susreta, kada dodatne “tribine” nisu bile potrebne, sada je situacija potpuno drukčija. U Bosni i Hercegovini san o Svjetskom prvenstvu nikad nije bio bliži, a samim time i ulog ove utakmice daleko je veći.

Podsjetimo, odlučujući dvoboj finala doigravanja igra se u utorak s početkom u 20:45.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija