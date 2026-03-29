FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO SUSJEDI /

FIFA ih kaznila, ali navijači Bosne i Hercegovine našli rješenje: Evo kako će gledati utakmicu
×
Foto:

29.3.2026.
13:00
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

U Zenici se nadolazeći susret protiv Italije već opisuje kao povijesni, jer među navijačima Bosne i Hercegovine vlada snažno uvjerenje da je plasman na Svjetsko prvenstvo nadohvat ruke. Stadion u ovom industrijskom gradu, udaljenom oko 70 kilometara od Sarajeva, neće biti ispunjen kao inače. Zbog FIFA-ine kazne kapacitet je znatno smanjen pa će, umjesto više od 15 tisuća gledatelja, na tribinama biti manje od devet tisuća ljudi.

Ipak, domaći navijači dosjetili su se kako nadoknaditi manjak publike. Stanari okolnih zgrada počeli su iznajmljivati balkone, terase i prozore s pogledom na teren, pretvarajući ih u improvizirane tribine. Cilj je stvoriti što glasniju atmosferu i podršku reprezentaciji iz svakog mogućeg kuta.

Talijani već imaju pozitivno iskustvo iz Zenice, u studenom 2019. ondje su slavili s uvjerljivih 3:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, koje su kasnije i osvojili. Strijelci su tada bili Belotti, Acerbi i Insigne.

Za razliku od tog susreta, kada dodatne “tribine” nisu bile potrebne, sada je situacija potpuno drukčija. U Bosni i Hercegovini san o Svjetskom prvenstvu nikad nije bio bliži, a samim time i ulog ove utakmice daleko je veći.

Podsjetimo, odlučujući dvoboj finala doigravanja igra se u utorak s početkom u 20:45.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosna i Hercegovina na korak do Mundijala, zavladala euforija

Bosna I HercegovinaItalijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
