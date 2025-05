Ronaldov put u Al-Nassru možda još nije gotov: Legendarni Španjolac nada se da će naći rješenje

Ranije ovog tjedna portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo objavila je na društvenim mrežama da će nakon dvije i pol godine napustiti redove saudijskog Al-Nassra. Peterostruki osvajač Zlatne lopte napisao je: "Ovo poglavlje je gotovo. Priča? Još se piše. Zahvalan svima."

Mnogi su tu poruku shvatili kao znak skorog odlaska nakon što s klubom nije osvojio niti jedan trofej za vrijeme koje proveo tamo, no legendarni Fernando Hierro nada se da ipak mogu nagovoriti Ronalda na ostanak. Bivši stoper Reala i španjolske reprezentacije danas je sportski direktor Al-Nassra te je u jednom razgovoru rekao: "Cristiano ima ugovor s nama do 30. lipnja. Do tada ćemo pregovarati s njim na svim frontovima i nadamo se da ćemo pronaći rješenje kako bi mogao nastaviti avanturu s nama."

Ronaldo je za Al-Nassr zabio 93 pogotka u 105 nastupa te je dvaput bio najbolji strijelac saudijske lige uključujući i ovu sezonu u kojoj je postigao 25 golova. Ipak, klub je sezonu završio tek na trećem mjestu prvenstvene ljestvice te se sljedeće sezone neće natjecati u azijskoj Ligi prvaka. Za Ronalda postoji interes brojnih klubova, najvše ga se povezuje s povratkom u Portugal iako ga navijači Real Madrida žele ponovno vidjeti u svom dresu. U utrci je i brazilski Borafogo koji je Ronaldu čak ponudio udio vlasništva kluba.

S druge strane, novinar Rudy Galetti javlja kako se Cristiano malo smirio i kako je spreman poslušati ponude Al-Nassra kako bi ostao u klubu,ali kako na stolu ima i ponudu njegovog rivala Al-Hilala.

Ipak, ako i ne produži ugovor s Al-Nassrom navodno neće igrati ni za jedan drugi saudijski klub, a u planu mu je potpisati kratkoročni ugovor s nekim od klubova koji nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu. Ronaldo navodno još nije isključio ni opciju da se ove sezone umirovi s obzirom da je već napunio 40 godina.

