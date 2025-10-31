Trener Maribora: 'Nije Đalović otišao zbog nikakve tučnjave, reći ću vam zašto je otišao'

Stanje u Mariboru je daleko od idealnog, jedan od većih slovenskih klubova ispao je već u šesnaestini finala kupa, gdje ga je nakon raspucavanja s bijele točke izbacio drugoligaš Grosuplje.

Maribor je u prvenstvu treći te nakon 13 odigranih kola zaostaje velikih devet bodova za vodećim Celjem. Nakon šokantnog odlaska Radomira Đalovića, situacija je pala u još veću depresiju pa je tako uoči subotnjeg ligaškog ogleda s Bravom na konferenciji za medije stigao samo jedan novinar. Trener Maribora, Feđa Dudić, otvorio mu se i progovorio o stvarima koje ga muče.

"Nisam vidio kod igrača da im je bilo žao što su izgubili. Stvarno nisam spavao noć nakon utakmice jer sam cijelo vrijeme imao utakmicu pred očima. To nisam vidio kod igrača i to me najviše boli. Nije slučajno da tri godine nisi bio državni prvak i da deset godina nisi osvojio kup", rekao je Dudić pa se osvrnuo na Đalovića, bivšeg trenera Rijeke, koji je Maribor u rujnu vodio 16 dana pa otišao poslije tučnjave igrača na treningu:

"Zapitao sam se i je li ta tučnjava stvarno pravi razlog brzog Đalovićevog odlaska? I zaključio sam da nije, da je vidio neke stvari i da je samo čekao - jer sam s ljudima iz trenerskog stožera razgovarao o ovoj situaciji s treninga i to nije bila baš onakva stvar na koju bi se tako reagiralo i da to bude razlog za odlazak. U ova dva dana mi je puno puta prošla misao da moj kolega Đalović nije slučajno otišao. Mislim da mu je ova situacija došla kao mačji kašalj jer je vidio neke stvari."

