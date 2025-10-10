HALO, ĐALE /

Đalović nije dugo čekao na novi angažman: Odlazi u bivši klub Jakirovića i Prosinečkog

Čini se da bivši stručnjak Rijeke neće dugo biti bez posla

10.10.2025.
13:33
Radomir Đalović kratko se zadržao u Mariboru. Nakon samo tri utakmice napustio je Sloveniju nakon jedne kavge na treningu, a okolnosti odlaska još nisu u potpunosti razriješene.

Ipak, čini se da bivši stručnjak Rijeke neće dugo biti bez posla. Naime, turski mediji pišu kako je Đalović sve dogovorio s turskim Kayserisporom. "Kayserispor je postigao ugovor na godinu i pol s glavnim trenerom Radomirom Đalovićem. Radomir Đalović će preuzeti vodstvo momčadi na sutrašnjem večernjem treningu", napisao je na svom X profilu Reşat Can Özbudak.

 

Kayserispor je klub kojeg su vodili Robert Prosinečki i Sergej Jakirović. Jakirovića je početkom ove sezone naslijedio Nijemac Markus Gisdol, ali se zadržao samo tri mjeseca. Kayserispor je nakon osam kola turske Superlige na predzadnjem mjestu s pet bodova te još čekaju na prvu pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati

Radomir đalovićKayserisporSuperliga
