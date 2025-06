Fabregas slaže europsku senzaciju: Nakon Baturine, želi i otpisanog Brazilca iz Uniteda

Cesc Fabregas ozbiljno gradi europski projekt u talijanskom Comu, a nakon što je doveo Martina Baturinu, novi veliki cilj mu je – Antony. No kako prenosi ugledni talijanski insajder Fabrizio Romano, situacija oko Brazilca trenutačno nije jednostavna.

🚨🇧🇷 Italian side Como have tried to sign Antony in the recent days but Brazilian winger is giving priority to Real Betis return.



Man United are also aware of Antony’s preference to continue at Betis next season, no club to club agreement yet.



