Dojučerašnji napadač Hajduka Talijanima hvalio Gattusa, pitali ga i za Sučića i Baturinu

Aleksandar Trajkovski napustio je Hajduk nakon što mu je istekao ugovor, a još je u potrazi za novim angažmanom. Trajkovski je u Hajduku proveo dvije sezone, a u intervjuu za talijanski SportItalia u kojem je govorio o Gattusu te Sučiću i Baturini.

Gennaro Gattuso stigao je u rim i u četvrtak bi trebao biti predstavljen kao novi izbornik Italije. "Sretan sam zbog Gattusa, odličan je izbor za reprezentaciju", rekao je kratko Trajkovski koji je prošle sezone igrao pod Gattusom i upisao 16 nastupa te zabio tri pogotka. Talijane je zanimalo i što im ima reći o novim igračima u Serie A iz Hrvatske, Petru Sučiću i Martinu Baturini.

"Sučić i Baturina su moćni igrači", rekao je Trajkovski. Uz to je dodao i rečenicu o svome bivšem klubu Palermu koji igra u Serie B, a u sljedeću će ga sezonu povesti Pippo Inzaghi. "Nadam se da Inzaghi može odvesti Palermo u Serie A", zaključio je reprezentativac Makedonije.

