Fabregas se konačno oglasio oko Baturine, sprema li se prvi start u Serie A?

Martin Baturina još čeka na prvi start za Como u Serie A. Prije dva dana počeo je utakmicu u kupu protiv Sassuola i upisao asistenciju u 3:0 pobjedi.

U ligi je skupio tek 16 minuta u dvije utakmice, a novinari su na pres konferenciji uoči subotnje utakmice s Cremoneseom postavili pitanje Fabregasu vezano za Baturinu. "Baturina je puno pokazao protiv Sassuola, kako je njegovo stanje s adaptacijom na talijanski nogomet, rekli ste da mora naučiti kretati se defenzivno. Je li pokazao da zaslužuje igrati?", upitao je novinar TuttoMercata.

"Pokazao je kakav je igrač. Ima puno toga dobroga iza sebe, zabio je Milanu i Monacu, vrhunski je igrač. Mora nastaviti raditi, odigrao je važnu defenzivnu ulogu kao i Nico, takav rad često prođe nezapamćeno. Rade intenzivno i važni su za nas. Baturina mora biti dio Comove budućnosti i sadašnjosti, ali i ja mu moram naći pravo mjesto na terenu, nepravedno je da igra isto gdje i Nico.

Nije fer što je zamjena Nici, ali taktički ga ne možemo staviti na drugu poziciji. Možda možemo igrati s obojicom, ali mora ostati miran. Vjerujem u njega, puno mi pokazuje", rekao je Cesc Fabregas.

