Fabio Cannavaro ide na SP? Evo gdje će karijeru nastaviti bivši Dinamov strateg
Već su se plasirali na SP pod vodstvom Timura Kapadzea
Fabio Cannavaro, legendarni talijanski branič i svjetski prvak iz 2006., na pragu je klupe reprezentacije Uzbekistana. Vijest je prvi objavio Fabrizio Romano.
Nakon kratkog i neuspješnog mandata u Dinamu te neostvarene priče s CSKA Moskvom, Cannavaro je sada blizu prvog Svjetskog prvenstva, ali u ulozi izbornika.
🚨🇺🇿 Understand Uzbekistan Federation made official contact with Fabio Cannavaro as new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2025
Discussions ongoing with the Italian manager and former Ballon d’Or. pic.twitter.com/Cff9Dk6MEV
Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea, no savez razmatra promjenu. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.
