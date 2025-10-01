Snašao se /

Fabio Cannavaro ide na SP? Evo gdje će karijeru nastaviti bivši Dinamov strateg

Foto: Neva Zganec/pixsell

Već su se plasirali na SP pod vodstvom Timura Kapadzea

1.10.2025.
10:24
Sportski.net
Neva Zganec/pixsell
Fabio Cannavaro, legendarni talijanski branič i svjetski prvak iz 2006., na pragu je klupe reprezentacije Uzbekistana. Vijest je prvi objavio Fabrizio Romano.

Nakon kratkog i neuspješnog mandata u Dinamu te neostvarene priče s CSKA Moskvom, Cannavaro je sada blizu prvog Svjetskog prvenstva, ali u ulozi izbornika.

 

 

Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea, no savez razmatra promjenu. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo s igračima iz drugog plana uvjerljivo slavio, a Kovačević poručio: 'Možemo mi i bolje'

Fabio CannavaroDinamoUzbekistan
