Fabio Cannavaro ide na SP? Evo gdje će karijeru nastaviti bivši Dinamov strateg

Fabio Cannavaro, legendarni talijanski branič i svjetski prvak iz 2006., na pragu je klupe reprezentacije Uzbekistana. Vijest je prvi objavio Fabrizio Romano.

Nakon kratkog i neuspješnog mandata u Dinamu te neostvarene priče s CSKA Moskvom, Cannavaro je sada blizu prvog Svjetskog prvenstva, ali u ulozi izbornika.

🚨🇺🇿 Understand Uzbekistan Federation made official contact with Fabio Cannavaro as new head coach.



Discussions ongoing with the Italian manager and former Ballon d’Or. pic.twitter.com/Cff9Dk6MEV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2025

Uzbekistan se već plasirao na SP pod vodstvom Timura Kapadzea, no savez razmatra promjenu. Iako je s reprezentacijom ostvario povijesni uspjeh i impresivne rezultate, čelnici vjeruju da momčadi treba izbornik s većim renomeom.

