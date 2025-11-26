Evo kako su Modri prolazili kada su igrali protiv francuskih ekipa

Dinamo se uspio izvući iz krize velikom pobjedom protiv Karlovca i dobrom igrom protiv Varaždina, te ih sada čeka ekuropski ispit.

Dinamo u četvrtak protiv Lillea igra utakmicu petog kola Europske lige. Dok se hrvatski predstavnik nalazi na 12. mjestu sa sedam osvojenih bodova, Francuzi su na 19. mjestu s bodom manje. Ovo će Modrima biti prvi put da igraju protiv ovog kluba, ali tradicionalno su francuske momčadi česti Dinamovi protivnici.

Prvu utakmicu protiv nekog francuskog kluba Modri su igrali daleke 1964./65. u Intertoto kupu protiv Toulousea. Tada je Dinamo izgubio 3:1 u gostima, da bi samo tjedan dana kasnije na Maksimiru slavio 2:1. Slijedili su dvoboji protiv Olympique Marseillea 1969./70., u kojima su Modri najprije remizirali 1:1 na Velodromeu, da bi dva tjedna kasnije odnijeli pobjedu na Maksimiru.

Sljedeća utakmica protiv francuskog kluba stigla je dvadeset godina kasnije kada je naš predstavnik u prvom susretu kvalifikacija u gostima porazio Auxerre, da bi potom izgubio kod kuće 3:1. S Auxerreom je Dinamo igrao i 1994./95. u Kupu pobjednika kupova. Tada su Modri ponovno slavili u prvom susretu, ovaj put 3:1 kod kuće, a zatim u gostima izgubili 3:0 i opet ispali. S Marseilleom smo se ponovno sastali 1999./2000. Tada je Marseille slavio 2:1 na Maksimiru, da bi u uzvratu na jugu Francuske bilo 2:2.

Novo stoljeće isti rezultati

Novo stoljeće donijelo je i nove susrete protiv Auxerrea. Godine 2006. Dinamo je poražen 2:1 na Maksimiru, a zatim i 3:1 u gostima. Sezone 2007./08. Dinamo se sastao sa Stade Rennesom na Roazhon Parku u utakmici koja je završila 1:1.

Najpoznatije Dinamove europske utakmice svakako su one iz prošlog desetljeća. Sezona 2011./12. donijela je Dinamu Ligu prvaka u koju se klub plasirao nakon velike drame protiv Malmöa. Dinamo je otvorio natjecanje porazom 0:1 od Real Madrida, a zatim je uslijedio ogled protiv Olympique Lyona. U toj je utakmici slavio Lyon golovima Bafetimbija Gomisa i Bakaryja Konea, da bi u presudnom šestom kolu Dinamo doživio jedan od najtežih poraza u svojoj povijesti. Na Maksimiru je Lyon slavio 7:1 u utakmici koja je ostala zapamćena po četiri pogotka Gomisa i po famoznom namigivanju Domagoja Vide.

Sljedeće godine Modri su igrali protiv Paris Saint-Germaina, a rezultat je bio tradicionalno slab: poraz 2:0 na Maksimiru i 4:0 na Parku Prinčeva, na samom početku pariškog uspona. Posljednje dvije utakmice protiv francuskog predstavnika Dinamo je odigrao 2016./17. ponovno protiv starog znanca Lyona. U Lyonu je Dinamo poražen 3:0, a u Zagrebu je Lyon slavio 1:0.

Dakle, u 19 utakmica protiv francuskih klubova Dinamo je čak 12 puta poražen, četiri puta je pobijedio, a tri su utakmice završile bez pobjednika. Što se tiče gostovanja, Dinamo je u deset susreta ostvario šest poraza, tri remija i jednu pobjedu. Ta jedina gostujuća pobjeda stigla je protiv Auxerrea 1989./90., a u toj su momčadi igrale brojne legende poput Davora Šukera, Dražena Ladića i sadašnjeg predsjednika kluba Zvonimira Bobana, dok je trener bio Josip Kuže.

