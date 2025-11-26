FREEMAIL
NAKLONILI MU SE /

Potez za pamćenje! UEFA istaknula majstoriju Dinamovog Albanskog orla

Potez za pamćenje! UEFA istaknula majstoriju Dinamovog Albanskog orla
Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamo u četvrtak gostuje kod Lillea

26.11.2025.
13:10
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Službeni profil UEFA Europske lige oduševio je nogometne fanove novom objavom koja u prvi plan stavlja tehničku superiornost na terenu. U središtu pozornosti našao se Dinamov Arbër Hoxha, čiji je potez ostavio pratitelje, ali i administratore UEFA-inih društvenih mreža, bez daha.

Na snimci koja je brzo prikupila mnoštvo pregleda, vidi se kako Hoxha s nevjerojatnom lakoćom prima dugu loptu i kontrolira ju, oslobađajući se pritiska protivničkog igrača jednim elegantnim dodirom. Uz kratak, ali jasan opis "Effortless from Arbër Hoxha" (s lakoćom od Arbëra Hoxhe) i emotikon koji sugerira "hladnokrvnost". 

 

 

 

Ova objava dolazi u jeku uzbudljive sezone 2025./2026., koja se igra po novom, reformiranom formatu s 36 klubova u jedinstvenoj ligi.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Dinamo u četvrtak gostuje kod Lillea, a budući da je natjecanje trenutno u intenzivnoj fazi, a klubovi se bore za svaki bod kako bi osigurali prolazak u osminu finala ili doigravanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

