Dinamo otputovao u Lille, pogledajte u kakvom su se raspoloženju igrači ukrcali na avion

Dinamo u četvrtak očekuje gostovanje kod Lillea u Europskoj ligi, a Plavi su se u srijedu ukrcali u avion za taj francuski grad.

Uoči te utakmice Dinamo je ubilježio dvije dpobjede u Hrvatskoj, protiv Karlovca i Varaždina, te se navijači nadaju da je kriza u ekipi s Maksimira gotova.

Na društvenim mrežama Dinamo je objavio fotografije nogometaša u zračnoj luci.

Očekivano, navijači su ih odmah zasuli komentarima u kojima ističu da od Plavih očekuju pobjedu.

Uoči utakmice i četiri odigrana kola Lille je 19. momčad na tablici EL, a Dinamo je 12.

