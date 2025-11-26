FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK ISPIT /

Dinamo otputovao u Lille, pogledajte u kakvom su se raspoloženju igrači ukrcali na avion

Dinamo otputovao u Lille, pogledajte u kakvom su se raspoloženju igrači ukrcali na avion
×
Foto: Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Dinamo objavio fotografije svojih igrača iz zračne luke

26.11.2025.
12:05
M.G.
Damir Krajac/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo u četvrtak očekuje gostovanje kod Lillea u Europskoj ligi, a Plavi su se u srijedu ukrcali u avion za taj francuski grad.

Uoči te utakmice Dinamo je ubilježio dvije dpobjede u Hrvatskoj, protiv Karlovca i Varaždina, te se navijači nadaju da je kriza u ekipi s Maksimira gotova.

Na društvenim mrežama Dinamo je objavio fotografije nogometaša u zračnoj luci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Očekivano, navijači su ih odmah zasuli komentarima u kojima ističu da od Plavih očekuju pobjedu.

Uoči utakmice i četiri odigrana kola Lille je 19. momčad na tablici EL, a Dinamo je 12.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinka Sadurska postavila čak osmi svjetski rekord: 'Nije bilo nimalo lako, ali se isplatilo'

DinamoLilleEuropska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŽAK ISPIT /
Dinamo otputovao u Lille, pogledajte u kakvom su se raspoloženju igrači ukrcali na avion