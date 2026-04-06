Evo kako izgleda kamp BiH na SP-u u Americi

Bosna i Hercegovina je pobjedom nad Italijom izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Ondje će biti u skupini B s Kanadom, Katrom i Švicarskom, a sada je riješen i misterij kampa naših susjeda.

Brojna dijaspora

Nogometni savez Bosne i Hercegovine je navodno odlučio kako će se njihova reprezentacija pripremati u St. Louisu u saveznoj državi Missouri.

Kako navodi SportSport, "iz SAD-a stiže informacija od prvog čovjeka ekipe St. Louis SC, Diega Giglianija, da su pregovori još uvijek u tijeku i da svim silama pokušavaju postići konačan dogovor."

Veliku ulogu u cijeloj priči ima i tamošnja bosanskohercegovačka dijaspora koja godinama vjerno prati nastupe 'Zmajeva'. U tom gradu živi oko 70 tisuća ljudi koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.Njihova želja je jasna – vidjeti nacionalni tim u svom gradu tijekom najveće nogometne smotre na planeti i pružiti im podršku kakvu dosad nisu imali na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

Amerikanci tvrde da je veoma realna opcija da 'Zmajevi' dođu u Missouri i da bi uskoro sve trebalo biti službeno. Ipak, čeka se konačna odluka Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Ako se na kraju zaista odluče za dolazak u ovaj grad, reprezentativci Bosne i Hercegovine imat će vrhunske uvjete u trening kampu ekipe St. Louis SC. Stadion i trening kamp koštali su više od 450 milijuna dolara, navodi bosanskohercegovački portal.

Energizer Park i kompletan kamp izgledaju zaista impresivno. Zmajevi bi imali vrhunske uvjete za boravak u ovom gradu, a tu je i velika bh. zajednica koja bi boravak učinila domaćinskim. Prema pravilima FIFA-e, reprezentacije će na utakmice morati putovati dan ranije, a kako čak dvije utakmice igraju na zapadnoj obali SAD-a, letovi iz St. Louisa prema Los Angelesu i Seattleu prilično su dugotrajni i traju više od četiri sata.

Sve što se može poželiti

Iz St. Louisa poručuju da grad, osim modernog trening centra, nudi i kompletnu infrastrukturu neophodnu za miran i fokusiran rad tijekom Svjetskog prvenstva. U neposrednoj blizini nalaze se smještajni kapaciteti najvišeg nivoa, medicinski i rehabilitacijski sadržaji, kao i sve što je potrebno da reprezentativci imaju idealne uvjete za pripreme i oporavak između utakmica.

U narednim danima očekuje se više informacija iz krovne kuće bh. nogometa, a ukoliko St. Louis dobije zeleno svjetlo, ovaj grad mogao bi postati centralno mjesto okupljanja navijača Bosne i Hercegovine iz cijele Amerike.

Nevjerojatno izdanje u kojemu bi se 'Zmajevi' trebali pripremati pogledajte u videu ispod:

