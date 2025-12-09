Liga prvaka se nastavlja! Evo gdje i kada gledati spektakularne okršaje diljem Europe

U utorak navečer igra se šesto kolo Lige prvaka, s tri velika derbija koji bi mogli odlučiti poredak za izravan ulazak u osminu finala. Inter dočekuje posrnuli Liverpool bez Salaha, PSV u sjajnoj formi igra protiv Atletica, dok Barcelona na Camp Nou mora pobijediti Eintracht kako bi ostala u borbi za nokaut-fazu.

Najveći fokus je na San Siru: Inter je u nizu od 18 domaćih utakmica bez poraza u Europi, a Liverpoolu, unatoč slaboj sezoni i sukobu Slota i Salaha, treba pobjeda za top 8. PSV pak juriša na novi veliki skalp nakon 4-1 na Anfieldu, dok Atletico muku muči u gostima i pada u formi. Barca se, nakon poraza od Chelseaja, pokušava oporaviti protiv Eintrachta, koji također nema pravo na novi kiks.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od ostalih susreta izdvajaju se Atalanta – Chelsea, Tottenham – Slavia Prag, Monaco – Galatasaray i Bayern – Sporting.

Gdje gledati (Arenasport):

16:30 Kairat – Olympiacos (AS1)

18:45 Bayern – Sporting (AS2)

21:00 Atalanta – Chelsea (AS2)

21:00 Barcelona – Eintracht (AS3)

21:00 Inter – Liverpool (AS1)

21:00 Monaco – Galatasaray (AS7)

21:00 PSV – Atletico (AS6)

21:00 Union SG – Marseille (AS9)

21:00 Tottenham – Slavia Prag (AS8)

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila