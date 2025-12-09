FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIV NA DIVA /

Liga prvaka se nastavlja! Evo gdje i kada gledati spektakularne okršaje diljem Europe

Liga prvaka se nastavlja! Evo gdje i kada gledati spektakularne okršaje diljem Europe
×
Foto: Marcel Ter Bals/defodi Images/profimedia

Inter je u nizu od 18 domaćih utakmica bez poraza u Europi

9.12.2025.
8:53
Sportski.net
Marcel Ter Bals/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U utorak navečer igra se šesto kolo Lige prvaka, s tri velika derbija koji bi mogli odlučiti poredak za izravan ulazak u osminu finala. Inter dočekuje posrnuli Liverpool bez Salaha, PSV u sjajnoj formi igra protiv Atletica, dok Barcelona na Camp Nou mora pobijediti Eintracht kako bi ostala u borbi za nokaut-fazu.

Najveći fokus je na San Siru: Inter je u nizu od 18 domaćih utakmica bez poraza u Europi, a Liverpoolu, unatoč slaboj sezoni i sukobu Slota i Salaha, treba pobjeda za top 8. PSV pak juriša na novi veliki skalp nakon 4-1 na Anfieldu, dok Atletico muku muči u gostima i pada u formi. Barca se, nakon poraza od Chelseaja, pokušava oporaviti protiv Eintrachta, koji također nema pravo na novi kiks.

Od ostalih susreta izdvajaju se Atalanta – Chelsea, Tottenham – Slavia Prag, Monaco – Galatasaray i Bayern – Sporting.

Gdje gledati (Arenasport):

16:30 Kairat – Olympiacos (AS1)

18:45 Bayern – Sporting (AS2)

21:00 Atalanta – Chelsea (AS2)

21:00 Barcelona – Eintracht (AS3)

21:00 Inter – Liverpool (AS1)

21:00 Monaco – Galatasaray (AS7)

21:00 PSV – Atletico (AS6)

21:00 Union SG – Marseille (AS9)

21:00 Tottenham – Slavia Prag (AS8)

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila

Liga PrvakaPsvBarcelonaPetar SučićIvan PerišićGdje GledatiArenasport
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIV NA DIVA /
Liga prvaka se nastavlja! Evo gdje i kada gledati spektakularne okršaje diljem Europe