Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3-1 (1-1) u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja.

Natjecanje u skupini 1 elitne Lige nacija Hrvatska je završila s četiri pobjede u nizu i ukupno 13 bodova. Danska je skupila 12, a Francuska pet. Posljednja Austrija s četiri boda spušta se u Ligu B. Vatreni su se tako prvi put u trećem izdanju Lige nacija uspjeli plasirati na završni turnir.

Plasman na završni turnir Lige nacija u nedjelju je potvrdila i reprezentacija Nizozemske, a druge dvije momčadi tek trebaju osigurati svoj odlazak na Final four.

Potencijalni protivnici

Hrvatskoj i Nizozemskoj će se pridružiti pobjednici Grupe 2 i Grupe 3.

U Grupi 2 tome je najbliži Portugal koji vodi s 10 bodova, dva više od Španjolske, koju u ponedjeljak dočekuju u Bragi.

Ista je situacija u Grupi 3 u kojoj iznenađujuće vodi Mađarska s 10 bodova, dva više od Italije koja će u ponedjeljak gostovati u Puskas Areni.

Gdje i kada se igra

Final four će se održati od 14. do 18. lipnja sljedeće godine, a domaćin će, prema neslužbenim informacijama, biti zemlja koja je osvojila skupinu A4, a to je Nizozemska.

Parove će odrediti ždrijeb, a ono što se trenutno zna je to da bi u srijedu, 14. lipnja, trebala igrati Nizozemska i još jedan pobjednik skupine, a druga će se utakmica igrati dan kasnije, 15. lipnja.

Finale i utakmica za treće mjesto igrat će se u nedjelju, 18. lipnja.