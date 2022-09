Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3-1 (1-1) u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja.

Madridski As je utakmicu vidio malo drugačije od većine medija: "Realovac Modrić je Hrvatsku vodio do povijesne pobjede za prvi završni turnir Lige nacija, ali do tog trijumfa se jako napatio. Austrija je od početka nasrnula na Hrvatsku, čiji izbornik Dalić se istaknuo pogrešnim odlukama. Ipak, suprotno smjeru igre Hrvatska je povela zahvaljujući sjajnoj kontri koju je poveo Vlašić, a dovršio Modrić.

Mudro se oslobodio klupskog suigrača Alabe i precizno zabio. Balkanci su morali zabiti taj gol i to je napravio njihov kapetan. Međutim, Austrija je ekspresno odgovorila. Arnautović, koji je tijekom cijelog boravka na terenu zlostavljao Lovrena, natjerao je Stanišića na grešku nakon koje je Baumgartner ušutkao brojne Hrvate na Prateru. Slijedio je novi šok za Hrvatsku jer je već u 19. minuti ostala bez ključnog igrača Brozovića.

Dalićeve brojne greške

Ozlijeđenog veznjaka zamijenio je Majer, ali činilo se da je to bila još jedna Dalićeva greška. Prva i najveća je što se u strahu od opasnog Arnautovića, umjesto za mladog Šutala odlučio za veterana Lovrena. Arnautović nije bio nimalo impresioniran ovim čuvarom. Livaković je spasio njegov siguran gol, a zatim je izvozao Lovrena u 23. minuti te namjestio Baumgartneru čisti gol.

Ovaj nije zabio iako je austrijska polovica Pratera već slavila. Arnautović je zatim opet zamalo zabio, ali je Livaković čudesno obranio. Sve do 62. minute bila je bolno vidljiva druga velika Dalićeva greška; ostavljanje Sose na klupi, zbog čega je Hrvatska bila bezopasna s lijeve strane.

'Modrić najbolji'

Austrijski izbornik Rangnick gomilao je snage u sredini, a hrvatski mu je pomagao tako što ga zbog toga nije kaznio po bokovima. Sve do 69. minute Hrvatska je bila gora, a na životu ju je održavao Livaković. Tada je konačno uvedeni Sosa odigrao za Perišića, a ovaj centrirao na Livajinu glavu i 20 tisuća Hrvata učinilo je da Beč izgleda kao Zagreb.

Zatim je Rangnick odgovorio istom mjerom na brojne Dalićeve kikseve tako što je u 72. izvukao Arnautovića. Za to ga je kaznio od svih ljudi Lovren. Onaj kojeg je austrijski as najviše zlostavljao je ironijom sudbine također glavom zapečatio pobjedu. Ipak, Modrić je prvo ime Hrvatske u velikoj pobjedi. U 37. godini ju je maestralno vodio do borbe za još jedan naslov."