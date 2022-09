NAKLONILI NAM SE / Trijumf Vatrenih odjeknuo u Srbiji: 'Pokorili su Beč, "Matorci" su ih odveli u creme de la creme Lige nacija...'

Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3-1 (1-1) u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja. Toj pobjedi i plasmanu Vatrenih na final four pažnju su posvetili i mediji u Srbiji. "Povijesni uspjeh Hrvata - idu po titulu i 14 milijuna eura. Za tri minute su se plasirali na final four Lige nacija", piše Mondo, a naslov na Telegrafu je: "Hrvati pokorili Beč i otišli na završni turnir Lige nacija". "Hrvatska srušila Austriju usred Beča: Matorci odveli Vatrene u creme de la creme Lige nacija", piše Blic.