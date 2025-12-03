Rijeka ne smije kiksati, a Sopić ide po spas sezone: Evo gdje gledati utakmice Hrvatskog kupa

Nastavlja se osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa, a danas su na rasporedu dva zanimljiva dvoboja. Prvi će odigrati Mladost Ždralovi i Rijeka s početkom u 13 sati, dok će u 17 sati na teren Varaždin i Osijek.

Obje utakmice bit će emitirane na kanalu MAXSport 1.

Mladost Ždralovi – Rijeka (13:00, MAXSport 1)

Aktualni prvak Rijeka stiže u Ždralove nakon remija s Lokomotivom (1-1) i uvjerljive pobjede nad Hajdukom. Ipak, momčad Victora Sancheza još traži stabilnu formu. Trener je najavio da će priprema biti jednako ozbiljna kao za europske utakmice te naglasio da nema mjesta podcjenjivanju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mladost Ždralovi, vodeća momčad Druge NL, ulazi u susret kao autsajder, ali i kao ekipa koja je u trećem rangu upisala deset pobjeda i drži vrh tablice. Trener Želimir Mešnjak istaknuo je da je ovo nagrada za odličnu polusezonu i prilika da se klub pokaže široj publici.

Varaždin – Osijek (17:00, MAXSport 1)

Varaždin je u odličnoj atmosferi nakon vrijednog boda na Poljudu i prekrasnog pogotka Tomislava Duvnjaka. Trener Nikola Šafarić upozorava da je Kup nepredvidiv te naglašava da je cilj ponoviti discipliniranu igru i izvući maksimum.

Osijek se i dalje muči u HNL-u, a Željko Sopić čeka prvu prvenstvenu pobjedu. Zato je Kup velika prilika za spašavanje sezone i moguć izlazak u Europu. Mladi Ivan Barić poručio je da nema kalkulacija: Osijek mora “na glavu”, jer prolaz može biti ključan za dizanje forme uoči nastavka prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić je novi trener Osijeka!