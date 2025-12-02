Mišković otkrio što bi promijenio kada bi ponovo ulazio u nogomet

Vlasnik hrvatskog prvaka Rijeke Damir Mišković u nedavnom je intervjuu u četvrtoj epizodi novog serijala Druga strana medalje na MAXSportu Valentini Miletić otkrio što bi promjenio kada bi opet ulazio u nogomet.

"Ne bih ušao. Kratko i jasno. Da mi je ova pamet u ono vrijeme, ne bih se, mislim, upuštao u to. Živio bih svoj miran život kao što sam živio i prije nogometa. Ja sam 30 godina u klubu. Niti imam plaću, niti imam auto od kluba, niti imam stan od kluba. Nemam nikakve doprinose od kluba, ni nikakve nagrade. Tako smo odlučili mi u obitelji, da jednostavno sve što klub zaradi ide nazad u klub da bi se klub podizao kroz sve te godine. Nikada dividende nismo podijelili. Pokazalo se ispravno jer ja ne živim od nogometa niti sam agent, niti živim od prodaja igrača. Jedino što hoću je da kad se na kraju dana klub zaštiti, da se proda i da ti novci služe za obrtaje u klubu dalje. Što se nas tiče, ja sam imao svoj posao i prije tako da mi ćemo preživjeti," rekao je Mišković u razgovoru.

U Miškovićevu mandatu Rijeka je imala svoj najuspješniji period – jedan naslov prvaka države, pet kupova, a jednom je osvojila i Superkup, dok je skupine europskih natjecanja igrala pet puta.

