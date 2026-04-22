Evo gdje će Hrvatska igrati protiv Engleske i Španjoske: Poznata i gostovanja u Ligi nacija

Iako je sve u znaku Svjetskog prvenstva koje će se u lipnju i srpnju održati na prostoru triju zemalja - SAD-a, Meksika i Kanade - složili su se i konkretniji planovi za nogometnu jesen koja će se za Hrvatsku nastaviti u obilju jakih i uzbudljivih utakmica.

Nakon Mundijala kreće Liga nacija, a HNS je objavio gradove za prve dvije utakmice Vatrenih u Hrvatskoj. Utakmica Hrvatska – Engleska igrat će se 3. listopada na Maksimiru, ali bez gledatelja zbog kazne koju nam je izrekla UEFA. No, samo tri dana kasnije čeka nas pravi spektakl na Poljudu gdje će Hrvatska bez ikakvih kazni igrati protiv Španjolske, pred tribinama koje će sigurno biti krcate.

Iako još nije poznato gdje će Hrvatska u nedjelju 15. studenog ugostiti Češku, objavljeni su gradovi domaćini u kojima će Vatreni otvoriti ovosezonsko izdanje Lige nacija. Utakmica prvog kola skupine A3, Češka – Hrvatska, igrat će se u subotu 26. rujna, grad domaćin bit će Olomouc, na istoku Češke. Igrat će se na stadionu Andruv, na kojem svoje domaće utakmice igra Sigma. Kapacitet tog zdanja je 12.474 gledatelja, što automatski znači i jako malen broj ulaznica za hrvatske navijače.

U utorak 29. rujna, u sklopu drugog kola Španjolska i Hrvatska igrat će u Murciji, na stadionu Nueva Condomina. To je dom nogometnog kluba Real Murcia, a zanimljivo je da to tek 16. stadion po veličini u Španjolskoj (kapacitet mu je 31.179 mjesta). Furia je eto odlučila 'počastiti' Hrvatsku nekim manjim stadionom, a ne kultnim velikim borilištima. Valjda nema interesa za nas...

Natjecanje po skupinama završava u studenom. Hrvatska će prvo 12. studenog gostovati kod Engleske, a mjesto još nije određeno. Posljednje, šesto kolo, donosi domaću utakmicu protiv Češke koja je na rasporedu 15. studenog. Odluka o stadionu na kojem će Hrvatska zaključiti grupnu fazu bit će donesena naknadno, no s obzirom na datum, možda čak nije nemoguće niti da se utakmica igra na novom stadionu u Kranjčevićevoj.

Dodajmo i kako prvo i drugo mjesto u skupini vode u četvrtfinale Lige nacija koje se igra u ožujku 2027. godine.

