Englezi zagrizli za Muharemovića, sprema se velika borba za potpis

Leeds United želi dovesti Tarika Muharemovića i posao pokušava zaključiti već idući tjedan, objavio je Fabrizio Romano. Engleski prvoligaš već je bosanskohercegovačkom reprezentativcu ponudio usmeni prijedlog ugovora te vjeruje da može pobijediti konkurenciju Sunderlanda i Bournemoutha.

Ključni pregovori tek slijede sa Sassuolom, koji drži ugovor 23-godišnjeg stopera. Sunderland bi uskoro trebao poslati i prvu službenu ponudu, no Leeds se zasad smatra favoritom za njegov potpis.

🚨🟡🔵 More on Tarik Muharemović and Leeds United exclusive story from Saturday.#LUFC presented a verbal contract proposal to the defender and pushing to close the deal next week.



Leeds are confident to get it done, 2 more clubs involved — talks to follow with Sassuolo. pic.twitter.com/1nxCjqadg9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Muharemović je prošle godine trajno prešao iz Juventusa u Sassuolo nakon posudbe, a dobrim igrama u Serie A privukao je interes engleskih klubova. Juventus bi ipak mogao zaraditi od njegova transfera jer, prema talijanskim medijima, ima pravo na 50 posto iznosa buduće prodaje.

Prije dolaska u Juventus igrao je za austrijski Wolfsberger. Rođen je u Sloveniji, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 17 nastupa i jedan pogodak, a prema Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura.