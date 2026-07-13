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GDJE ĆE TARIK? /

Englezi zagrizli za Muharemovića, sprema se velika borba za potpis

Englezi zagrizli za Muharemovića, sprema se velika borba za potpis
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Foto: Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia

Muharemović je prošle godine trajno prešao iz Juventusa u Sassuolo nakon posudbe, a dobrim igrama u Serie A privukao je interes engleskih klubova

13.7.2026.
8:38
Sportski.net
Kian Abdullah/Huw Evans/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Leeds United želi dovesti Tarika Muharemovića i posao pokušava zaključiti već idući tjedan, objavio je Fabrizio Romano. Engleski prvoligaš već je bosanskohercegovačkom reprezentativcu ponudio usmeni prijedlog ugovora te vjeruje da može pobijediti konkurenciju Sunderlanda i Bournemoutha.

Ključni pregovori tek slijede sa Sassuolom, koji drži ugovor 23-godišnjeg stopera. Sunderland bi uskoro trebao poslati i prvu službenu ponudu, no Leeds se zasad smatra favoritom za njegov potpis.

 

 

Muharemović je prošle godine trajno prešao iz Juventusa u Sassuolo nakon posudbe, a dobrim igrama u Serie A privukao je interes engleskih klubova. Juventus bi ipak mogao zaraditi od njegova transfera jer, prema talijanskim medijima, ima pravo na 50 posto iznosa buduće prodaje.

Prije dolaska u Juventus igrao je za austrijski Wolfsberger. Rođen je u Sloveniji, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 17 nastupa i jedan pogodak, a prema Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura.

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