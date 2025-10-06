Emotivni trenutak na Meazzi: Sučić darovao dres treneru koji ga je stvorio

Inter je u subotu lako svladao Cremonese sa 4:1, a pažnju je ukrao Petar Sučić. Mladi hrvatski reprezentativac ušao je u igru u finišu, ali prava priča dogodila se nakon utakmice.

Na tribinama Meazze Sučić je ugledao Almira Čehaju, svog bivšeg trenera iz bugojanskog Sport Preventa, i nije mogao sakriti oduševljenje. Prišao mu je, srdačno ga pozdravio i odmah mu poklonio dres u kojem je nastupio protiv Cremonesea.

Foto: Profimedia

Sučić je tako još jednom pokazao koliko cijeni ljude koji su mu oblikovali karijeru, od Sport Preventa preko Zrinjskog do Dinama, sve do ljetnog transfera u Inter za 14 milijuna eura.

