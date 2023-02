"Je li te strah?", pitao je RTL-ov Andrija Jarak Miroslava Ćiru Blaževića. "Strah? Jedva čekam da ovo bude gotovo i da zapalim jer on me pita je li me strah. Sine moj, nemoj da rasplačem ovu divnu mladost. Pomirio sam se, moja situacija je gotovo beznadna, ali ja ću se boriti za ljubav. Vidim po primjedbama liječnika, gotov sam. Ne mogu se spasiti, ali spasit ću se", rekao je Ćiro, trener svih trenera. Jedan od posljednjih intervjua ova legenda hrvatskog sporta dala je svome prijatelju, Andriji Jarku.

"Slušaj me, sine" razgovor je njih dvojice snimljen na Dinamovom stadionu, mjestu za koje je i sam Ćiro uvijek govorio da je mjesto njegova najvećeg uspjeha. Službeno - riječ je o intervjuu, ali zapravo - to je topao razgovor dvojice prijatelja budući da su Ćiro i Andrija to i bili, što se osjeti u atmosferi i načinu komunikacije. Sam razgovor obogaćen je dijelovima snimljenima u Travniku, Splitu i Prištini, gdje ljudi svjedoče kako je Ćiro bio čovjek koji je u mnogim životima ostavio neizbrisiv trag.

Ćiro se Jarku otvorio i rekao mu neke dosad nepoznate detalje o svom djetinjstvu, trnovitom putu, danima u zatvoru, o najvećim uspjesima, ali i najvećim neuspjesima u životu. Otkrio je po čemu želi da ga pamte te želi li svoju ulicu u Zagrebu. Iako je u vrijeme razgovora već bio ozbiljno bolestan, Ćiro je pokazao silnu energiju i prepoznatljiv humor, čime je više puta nasmijao i ekipu na snimanju.

Intervju 'Slušaj me, sine' pogledajte u 17.50 na RTL-u!

