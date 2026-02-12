Ekscesni Grk otpustio još jednog trenera: Engleski klub dobiti će svog četvrtog trenera

Nakon Portugalca Nuna Espirita Santa i Australca Angea Postecolgoua, Englez Sean Dyche je treći menadžer koji je ove sezone dobio otaz na klupi engleskog premierligaša Nottingham Foresta.

Forest je otpustio Dychea nakon remija 0-0 protiv "fenjeraša" Wolverhamptona.

Vlasnik kluba Evangelos Marinakis više nije imao strpljenja i Nottingham, koji je samo tri boda iznad zone ispadanja, tražit će svog četvrtog menadžera ove sezone. Daily Mail doznaje kako je bivši trener Wolvesa Vitor Pereira glavni kandidat za preuzimanje "vrućeg stolca" na City Groundu.

Dyche je na čelu kluba bio manje od četiri mjeseca. Kada je preuzeo vodstvo, Forest je bio dva boda ispod sigurne zone, a sada je tri boda iznad zone ispadanja. Također, je odveo Forest u play-off Europske lige, gdje ga očekuje turski Fenerbahče.

Dyche, koji je prethodno vodio Everton i Burnley, izgubio je posao samo nekoliko sati nakon što je Tottenham otpustio njihovog menadžera Thomasa Franka.

"Željeli bismo zahvaliti Seanu i njegovim djelatnicima na trudu tijekom njihovog boravka u Kkubu i želimo im puno sreće u budućnosti. Trenutno nećemo davati daljnje komentare," poručili su iz kluba.

