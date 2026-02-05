FREEMAIL
Hrvatski reprezentativac postao viralan: Skrivio je nevjerojatan jedanaesterac

Foto: Screenshot/reddit

Hrvatski je reprezentativac prema Sofa Scoreu zaradio tek ocjenu 6.2

5.2.2026.
8:15
Sportski.net
Screenshot/reddit
Duje Ćaleta-Car nije imao najbolji dan u četvrtfinalu Kupa Kralja protiv baskijskog rivala Alavesa. Iako je njegov Sociedad pobijedio 3:2 i plasirao se u polufinale, Ćaleta-Car je odigrao lošu utakmicu.

Hrvatski je reprezentativac prema Sofa Scoreu zaradio tek ocjenu 6.2, a jedanaesterac koji je skrivio u 65. minuti postao je viralan. Naime, Duje je nespretno reagirao prilikom jednog duela s Tonijem Martinezom. Nije se snašao i za dres je povukao napadača Alavesa te mu ga navukao preko glave.

 

Incredible penalty VAR check for Alaves vs Real Sociedad
byu/Kasj0 insoccer

 

 

 

Vrlo bizaran jedanaesterac koji se ne viđa često. Sudac to nije niti vidio u prvom trenutku, ali su ga VAR suci zvali da pogleda snimku nakon čega je pokazao na bijelu točku i žuti karton Ćaleta-Caru.

