Hrvatski reprezentativac postao viralan: Skrivio je nevjerojatan jedanaesterac

Duje Ćaleta-Car nije imao najbolji dan u četvrtfinalu Kupa Kralja protiv baskijskog rivala Alavesa. Iako je njegov Sociedad pobijedio 3:2 i plasirao se u polufinale, Ćaleta-Car je odigrao lošu utakmicu.

Hrvatski je reprezentativac prema Sofa Scoreu zaradio tek ocjenu 6.2, a jedanaesterac koji je skrivio u 65. minuti postao je viralan. Naime, Duje je nespretno reagirao prilikom jednog duela s Tonijem Martinezom. Nije se snašao i za dres je povukao napadača Alavesa te mu ga navukao preko glave.

😱 EL PENALTI MÁS SURREALISTA 😱



😳 Caleta-Car le quita la camiseta a Toni Martínez, el VAR llama al árbitro... ¡y señala la pena máxima!



NOS VEMOS A LAS 12 EN MEGA. pic.twitter.com/RKuog4u94T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2026

Vrlo bizaran jedanaesterac koji se ne viđa često. Sudac to nije niti vidio u prvom trenutku, ali su ga VAR suci zvali da pogleda snimku nakon čega je pokazao na bijelu točku i žuti karton Ćaleta-Caru.

