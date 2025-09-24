Drama u Dortmundu: Nogometašu nakon sporne objave stiže zabrana na društvenim mrežama

Felix Nmecha, veznjak Borussije Dortmunda, ponovno se našao u središtu pažnje nakon objave na Instagramu koja je izazvala oprečne reakcije u Njemačkoj. Mladi reprezentativac podijelio je poruku žalovanja nakon ubojstva američkog političkog komentatora Charlieja Kirka, bliskog suradnika Donalda Trumpa.

Reakcija javnosti i podjela mišljenja

Kirk je ubijen 10. rujna tijekom govora o kontroli oružja na sveučilištu u Utahu. Nmecha je tada napisao: ‘Počivao u miru s Gospodinom. Tužan dan, neka Gospodin bude s obitelji Kirk.’ Uz to je dodao: ‘Isus je put, istina i život. Slaviti ubojstvo oca dvoje djece i supruga, čovjeka koji se mirno borio za svoja uvjerenja, istinski je zlo i pokazuje koliko nam svima treba Isus Krist.’

Iako su njegove riječi očito bile dobronamjerne i izrečene iz osobnog uvjerenja, reakcije su bile podijeljene. Dio javnosti složio se s njegovim stavovima i istaknuo kako nogometaš ima pravo na slobodu govora. No, u stručnom stožeru velikana iz Dortmunda na stvar gledaju drugačije – smatraju da ovakve poruke, koliko god bile iskrene, mogu izazvati podjele među navijačima i štetu imidžu kluba.

Kako prenosi Sport Bild, Dortmundovi čelnici Lars Ricken i Sebastian Kehl razgovarali su s Nmechom i dogovorili novi protokol: ubuduće će sve njegove objave na društvenim mrežama morati proći klupsku provjeru. Drugim riječima, svaka poruka ide kroz filter komunikacijskih stručnjaka BVB-a prije nego što postane javna.

'Instagram klauzula' i milijunska kazna

Nmecha već ima povijest spornih objava. Još prošlog ljeta, kada je stigao iz Wolfsburga, dio navijača je prosvjedovao protiv njegova potpisa zbog ranijih homofobnih i transfobnih sadržaja koje je dijelio. Klub je tada u ugovor ugradio i posebnu „Instagram klauzulu“ od milijun eura za slučaj ponovnih problema.

Sam igrač branio se riječima: 'Kao kršćanin vjerujem u ljubav i poštovanje prema svim ljudima. Nikoga ne diskriminiram i nadam se da će mi navijači dati priliku da vide tko sam zapravo.'

Unatoč svemu, Niko Kovač i dalje računa na njega u momčadi, a Dortmund ostaje u samom vrhu Bundeslige. Ipak, jasno je da će svaka njegova objava i izjava odsad biti pod povećalom.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines se javila s Maksimira nakon posljednjeg treninga Dinama prije dvoboja s Fenerbahčeom