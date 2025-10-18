brazilska sapunica /

Drama na tribinama: Supruga uhvatila muža s ljubavnicom, a onda je uslijedio potpuni obrat

Drama na tribinama: Supruga uhvatila muža s ljubavnicom, a onda je uslijedio potpuni obrat
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Očevici su ispričali da je žena, čim je shvatila što se događa, prišla mužu i počela ga udarati

18.10.2025.
10:16
Nogometna utakmica u Brazilu između Sporta Recife i Cearáe pretvorila se u pravi dramski spektakl, ali ne zbog događaja na terenu, već na tribinama.

Dok su se igrači borili za bodove u sklopu brazilske Série A, u publici se odvijala scena kakvu bi mnogi prije očekivali u sapunici nego na stadionu.

Jedna je žena, vidno uznemirena, uhvatila svog muža u društvu ljubavnice i to usred utakmice. Umjesto da nogomet bude u središtu pozornosti, drama s tribina ukrala je sve kamere i pažnju gledatelja.

Očevici su ispričali da je žena, čim je shvatila što se događa, prišla mužu i počela ga udarati, dok su ostali navijači u nevjerici promatrali situaciju. Snimke incidenta ubrzo su završile na društvenim mrežama i postale viralne diljem Južne Amerike.

 

 

No ono što je uslijedilo, nitko nije očekivao.

Nakon žestoke prepirke i potpunog kaosa, prevarena supruga napustila je tribine držeći se za ruku s muževom ljubavnicom.

Publika je ostala u šoku, a mnogi su se pitali što se točno dogodilo između dvije žene koje su, čini se, pronašle zajednički jezik nakon burnog obračuna.

Dok se na tribinama odvijala prava melodrama, na travnjaku je nogomet bio u drugom planu. U završnici utakmice, Igor Aquino da Silva postigao je pogodak kojim je Sport Recife spasio bod, a susret je završio rezultatom 1:1.

