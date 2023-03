Čitav današnji dan u španjolskim medijima opjevava se sinoćnja predstava Luke Modrića i Tonija Kroosa protiv Liverpoola, u uzvratnoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka u Madridu (1-0 u uzvratu u Madridu za Real, 5-2 za Madriđane u Liverpoolu na Anfieldu.

Pohvale na sve strane

Pohvalama se priključio je strateg Reala Carlo Ancelotti. Prema njegovim izjavama koje su osvanule na Marci i Twitteru, Carlo Ancelotti to je otkrio nakon utakmice novu veliku ulogu u obrani Luke, ali i dodao da je Liverpool teško pogriješio kada je pikirao Modrića smatrajući ga Realovom slabom karikom:

"Liverpool je jako skupo koštalo što je išao na visoki presing naše vezne linije. Zato što se Modrić i Kroos sjajno snalaze u ovakvim utakmicama. Oni se ne daju zastrašiti, nego i pod pritiskom mirno iznose loptu. Liverpool je skupo platio tu pogrešnu procjenu."

Mladi Francuz Eduardo Camavinga odigrao je vjerojatno svoju najbolju utakmicu otkako je stigao u Real, a poslije susreta pohvalio ga je i suigrač Karim Benzema:

'Camavinga obožava igrati s Modrićem i Kroosom'

''Tako mlad, a tako dobar'', rekao je Benzema za 20-godišnjeg suigrača, a Ancelotti je objasnio zbog čega je Camavinga odigrao tako dobro:

''Camavinga obožava igrati s Modrićem i Kroosom. Osjeća se sigurno i ugodno. Dopustite mi da kažem jednu stvar. Modrić i Kroos ne igraju u prvom sastavu zbog svojih velikih karijera. Igraju jer to zaslužuju. To je to. Pohvalio bih još i Nacha, bio je jako dobar'', rekao je Talijan, a onda je otkrio da Real po njemu ima najboljeg igrača svijeta:

"Vinicius je u ovom trenutku najbolji igrač na svijetu", tvrdi Don Carlo.