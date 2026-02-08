Livaković o povratku u Dinamo: 'Odluku sam donio i zbog igračkih motiva, ali i emocija prema klubu'

Dominik Livaković, reprezentativna jedinica, nedavno se vratio u Dinamo. Odmah po povratku je stao na vrata u 3-1 pobjedi nad Vukovarom, a sada je za Dinamov kanal Dinamo + dao poduži intervju, od kojega je dio objavljen na službenim stranicama zagrebačkog kluba.

Kakav je doživljaj vratiti se u Dinamo?

"Doživljaj je odličan. Vratio sam se i malo ranije nego što sam očekivao kada sam otišao. Sretan sam i ponosan, sjajan je osjećaj ponovno obući dres Dinama!“

U prvom mandatu odradio si 293 nastupa, bližiš se jubileju

"Malo bi bilo glupo da stanem na brojci od 293 nastupa. Nadam se da ću ostati zdrav i doći do tih 300. To je stvarno jako lijepa brojka u ovako velikom klubu. Svaki bi igrač bio na to ponosan."

Bilo je i drugih ponuda. Zašto baš Dinamo?

"Bilo je dosta ponuda drugih klubova, pogotovo iz Italije, ali ja sam se s čelnim ljudima Dinama dogovorio još u studenom i više me nije zanimao prelazak ni u jedan drugi klub. Odluku sam donio i zbog igračkih motiva, ali i zbog emocija prema Dinamu," rekao je između ostalog u velikom intervjuu Dominik Livaković za službenu stranicu Dinama.

