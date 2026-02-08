Zabrinjavajući trend prerasta u sport: 'Ne želim da se itko ozlijedi ili izgubi život...'

Nevjerojatni novi "sport" dolazi nam iz Novog Zelanda. "Run it straight" je ime "sporta" koji je kriv za smrt jednog tinejdžera, a cijela ideja je da se dvoje ljudi zatrče jedan u drugog.

Sada se planira osnivanje organizacije "RunNation" koja bi promovirala ovu aktivnost, što je izazvalo velika negodovanja publike zbog smrti tinejdžera za koju nitko nije odgovarao. Devetnaestogodišnji Novozelanđanin Ryan Satterthwaite preminuo je u svibnju prošle godine nakon što je zadobio katastrofalnu ozljedu glave tijekom igranja "run it straighta“ s prijateljima. Kontroverzni, ali viralni trend podrazumijeva da dvije osobe sprintaju jedna prema drugoj i sudare se u snažnom, punokontaktnom udarcu.

Run Nation Championship ovog je tjedna pokrenut pred gotovo rasprodanim gledalištem u sydneyskom Hordern Pavilionu, pretvorivši viralni trend u naplatni spektakl s nagradnim fondom, brendiranjem i medicinskim timovima uz teren. No, kako su snimke lomljivih, snažnih sudara preplavile društvene mreže, tako je stigao i val bijesa gledatelja koji smatraju da taj "sport“ nikada nije smio prerasti okvire dvorišnog dokazivanja hrabrosti.

Reakcije su bile mješovite, ali većina ljudi je ipak protiv toga da ova aktivnost "oživi". Mnogi i dalje ističu nepotrebnu opasnost povezanu s njom, pogotovo zato jer je policija incident u kojem je Ryan izgubio život opisala kao "bezazlen“, istaknuvši da nije udario u čvrst objekt.

Tragedija je potaknula snažan nadzor u Australiji i Novom Zelandu – škole su zabranile igru, lokalne vlasti ograničile događaje u javnim parkovima, a sportske organizacije distancirale su se od tog trenda. Zvijezda novozelandskih All Blacksa Ardie Savea priznao je da je i sam sudjelovao u nesankcioniranim događajima dok je bio mlađi te je nakon Satterthwaiteove smrti pozvao na odlučnije mjere."Ne želim da se itko ozlijedi ili izgubi život. Pozivam sve na oprez i izražavam sućut našem bratu i njegovoj obitelji“, rekao je tada, prenosi Daily Mail.

Australian UFC fighter has created a new sport that’s now being streamed on Kick called “RunNation” where two people sprint full speed into each other. Think one-on-one NFL punt return with no helmet or pads… with the Super Bowl this weekend I would expect to see some major… pic.twitter.com/w5GaUppsme — Nick Diaz Of Nauts (@nickdiazofnauts) February 7, 2026

Doktor Andrew Affleck ranije je format opisao kao "hit-fest“ osmišljen da nanese maksimalnu štetu.

"Vjerojatno ne shvaćaju u potpunosti da svaki udarac može biti još jedan korak prema trajnom oštećenju“, rekao je, upozorivši da ponovljeni udarci povećavaju rizik od neurodegenerativnih bolesti.

Bivši igrači i treneri su također izrazili zabrinutost da ovaj trend poništava godine napretka u povećanju sigurnosti ragbija.

Jedan iskusni trener rekao je, još prije smrti tinejdžera, da strahuje kako je tragedija neizbježna u formatu u kojem je cilj sudar, a ne izbjegavanje.

"Nikada nismo trenirali da se međusobno nokautiramo na taj način“, rekao je.

