Napeto i nakon meča: 'Ke***š svima i praviš kaos, pa onda čestitaš...'

Ne smiruju se tenzije nakon fenomenalnog FNC-a 27 u Münchenu. Bio je to prvi FNC-ov događaj izvan regije, okupio je sve najbolje borce pod okriljem organizacije, a "vatreno" je bilo i u, i izvan oktogona.

Posebno su oči bile uprte u borbu Aleksandra "Jokera" Ilića i Mirana "Slo Rockyja" Fabjana koja je završila nakon samo 24 sekunde. Nakon borbe Fabjan je doživio novi "nokaut". Naime, Fabjan je došao čestitati Iliću na pobjedi, što se nikako nije svidjelo Darku Stošiću, koji je Fabjanu poručio: "Ke***š svima i praviš kaos, pa onda čestitaš, ako si g***o budi g***o do kraja."

Video prepreke između Fabjana i Stošića pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Što smo upravo vidjeli? Joker u rekordnom roku uspavao Slo Rockya!