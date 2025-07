Livaković počeo za Fener, ali nije se proslavio. Turci ogorčeni: 'Učini nešto, stojiš na mjestu'

Dominik Livaković već je mjesecima na izlaznim vratima Fenerbahčea ako je vjerovati turskim medijima. Već su ga slali na razne strane svijeta, ali činjenica je da je Livaković pao u formi i da vjerojatno nije prvi izbor Josea Mourinha.

Jučer je započeo pripremnu utakmicu protiv Benfice, ali nije briljirao. Livaković je odigrao prvo poluvrijeme i primio dva pogotka, a Turci su posebno razočarani reakcijom kod prvog pogotka Kerema Aktürkoglua. Turčin se našao u 1 na 1 situaciji, a Livaković je bio neodlučan u izlasku te ga je Aktürkoglu lako matirao.

Allah aşkına Livakovic'e bir bakın ya...



tamam, karşı karşıya kalınmış, kalecinin kabahati değil bu..



e iyi de kardeşim 15 senedir Muslera şöyle 2 pozisyondan 1'ini çıkarıyor.

bir adım at, büyü, bir şey yap.



olduğun yerde duruyorsun bu nasıl kaleci?pic.twitter.com/BoUduusBHb — Rıdvan Aksu (@AksuTw) July 26, 2025

Turski novinar Ridvan Aksu posebno je pobjesnio. "Za ime Allaha, pogledajte Livakovića... dobro, suočen je s 1 na 1 situacijom, to nije krivnja vratara... e pa, brate, Muslera već 15 godina izvlači jednu od dvije takve pozicije. Izađi, povećaj se, učini nešto. Stojiš na mjestu, kakav je to vratar?", napisao je dotični.

Livaković će teško ostati u Turskoj još dugo. Posljednji napisi turskih medija ga smještaju u Saudijsku Arabiju.

