Potres u Fenerbahčeu: Klub napušta cijela jedna postava, među njima i Livaković

Remi s Kayserisporom našeg trenera Sergeja Jakirovića mogao bi biti presudan trenutak u karijerama čak 11 igrača turskog velikana Fenerbahčea. Klupski čelnici ni navijači nisu zadovoljni učinkom momčadi koja ove sezone nije pobijedila niti jednu od pet najboljih momčadi lige i ispala je iz utrke za sve trofeje u kojima se natjecala.

Vodstvo kluba odlučilo je vjerovati u legendu "Mourinhove druge sezone" pa će tako 'The Special One' i sljedeće sezone voditi momčad, ali koga će točno voditi još nije poznato. Očekuje se kako će klub napustiti čak 11 igrača, među kojima i naša reprezentativna 'jedinica' Dominik Livaković. On već dugo nije u prvom planu u turskom velikanu te će svoju sreću sljedeće sezone potražiti negdje drugdje jednako kao i Džeko, Tadić, Djiku, Becao, Aziz, Amrabat, Samuel, Sant-Maximin - drugi igrači za koje se očekuje da napuste klub.

Zanimljivo kako je na izlaznim vratima kluba i Poljak Sebastian Szymanski, ponajbolji igrač kluba za kojeg je Mourinho nedavno rekao kako bi "igrao trojicu Szymanskija kad bi ih imao". Vrijednost svih igrača koje je klub otpisao procjenjuje se na 90 milijuna eura.

Navijači traže i odlazak Mourinha kao i vodstva kluba. Na titulu čekaju još od 2014. tako da je njihova frustracija razumljiva, a tek trebamo vidjeti kako će se momčad presložiti za novi napad na titulu sljedeće sezone.

